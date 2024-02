Угода року. Американський банк Capital One купує компанію з випуску кредитних карток Discover

Американський банк Capital One уклав угоду про купівлю компанії з випуску кредитних карток Discover Financial Services. Сума угоди складає $35 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що дану операцію буде завершено наприкінці 2024 або на початку 2025 року після схвалення регуляторних органів та акціонерів обох компаній.

Bloomberg пише, що купівля Discover вважається найбільшим глобальним злиттям цього року. Згідно з даними, вона об’єднує два відомі бренди споживчого фінансування, і ця комбінація перевершить конкурентів JPMorgan Chase & Co. і Citigroup Inc. за обсягом позик на кредитні картки в США. Дана покупка також дозволить Capital One-Discover стати найбільшим кредитором США.

"Це особлива можливість об’єднати дві компанії, які можуть конкурувати з найбільшими платіжними мережами", - сказав у заяві головний виконавчий директор Capital One Річард Фербенк.

Відповідно до заяви, власники Capital One володітимуть приблизно 60% об’єднаної компанії, а власники Discover – рештою. Придбання забезпечить синергію до оподаткування в розмірі 2,7 мільярда доларів.

В той же час, аналітики вважають, що після злиття нова компанія зацікавить антимонопольних регуляторів.

"Вони почують від прогресивних людей про те, як це зашкодить конкуренції. Насправді вони вже є. Але якби вони відмовилися від угоди, їх звинуватили б у захисті Visa та Mastercard, які часто називають дуополією", — сказав Ян Кац з Capital Alpha Partners і додав, угода буде схвалена, але не раніше листопада.

Згідно з повідомленням, раніше Capital One змушений був покладатися на Visa Inc. або Mastercard Inc. для випуску своїх кредитних карток. Маючи в руках Discover, компанія зможе позбутися цих двох посередників і матиме більше контролю над цінами, які продавці стягують кожного разу, коли споживач бере одну з карток фірми на касі.

Додамо, що Discover володіє трьома різними платіжними мережами: Discover Network, Diners Club International і дебетовою мережею Pulse. Компанія витратила роки, намагаючись розширити свій вплив, оскільки довго відставала від Visa та Mastercard.

Джерело фото: ua.depositphotos.com