Сделка года. Американский банк Capital One покупает компанию по выпуску кредитных карт Discover

Американский банк Capital One заключил соглашение о покупке компании по выпуску кредитных карт Discover Financial Services. Сумма сделки составляет $35 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что эта операция будет завершена в конце 2024 года или в начале 2025 года после одобрения регуляторных органов и акционеров обеих компаний.

Bloomberg пишет, что покупка Discover считается самым большим глобальным слиянием в этом году. Согласно данным, она объединяет два известных бренда потребительского финансирования, и эта комбинация превзойдет конкурентов JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. по объему ссуд на кредитные карты в США. Данная покупка также позволит Capital One-Discover стать самым крупным кредитором США.

"Это особенная возможность объединить две компании, которые могут конкурировать с крупнейшими платежными сетями", - сказал в заявлении главный исполнительный директор Capital One Ричард Фербенк.

Согласно заявлению, владельцы Capital One будут владеть примерно 60% объединенной компании, а владельцы Discover – остальными. Приобретение обеспечит синергию для налогообложения в размере 2,7 миллиарда долларов.

Вместе с тем, аналитики считают, что после слияния новая компания заинтересует антимонопольных регуляторов.

"Они услышат от прогрессивных людей о том, как это повредит конкуренции. На самом деле они уже есть. Но если бы они отказались от соглашения, их обвинили бы в защите Visa и Mastercard, которые часто называют дуополией", - сказал Ян Кац из Capital Alpha Partners и добавил, соглашение будет одобрено, но не раньше ноября.

Согласно сообщению, ранее Capital One вынужден был полагаться на Visa Inc. или Mastercard Inc. для выпуска своих кредитных карт. Имея в руках Discover, компания сможет избавиться от двух посредников и будет иметь больше контроля над ценами, которые продавцы взимают каждый раз, когда потребитель берет одну из карточек фирмы на кассе.

Добавим, что Discover владеет тремя разными платежными сетями: Discover Network, Diners Club International и дебетовой сетью Pulse. Компания потратила годы, пытаясь расширить свое влияние, потому что долго отставала от Visa и Mastercard.

