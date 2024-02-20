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Сделка года. Американский банк Capital One покупает компанию по выпуску кредитных карт Discover

Сделка года. Американский банк Capital One покупает компанию по выпуску кредитных карт Discover
Capital One покупает компанию по выпуску кредитных карт Discover. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Американский банк Capital One заключил соглашение о покупке компании по выпуску кредитных карт Discover Financial Services. Сумма сделки составляет $35 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что эта операция будет завершена в конце 2024 года или в начале 2025 года после одобрения регуляторных органов и акционеров обеих компаний.

Bloomberg пишет, что покупка Discover считается самым большим глобальным слиянием в этом году. Согласно данным, она объединяет два известных бренда потребительского финансирования, и эта комбинация превзойдет конкурентов JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. по объему ссуд на кредитные карты в США. Данная покупка также позволит Capital One-Discover стать самым крупным кредитором США.

"Это особенная возможность объединить две компании, которые могут конкурировать с крупнейшими платежными сетями", - сказал в заявлении главный исполнительный директор Capital One Ричард Фербенк.

Согласно заявлению, владельцы Capital One будут владеть примерно 60% объединенной компании, а владельцы Discover – остальными. Приобретение обеспечит синергию для налогообложения в размере 2,7 миллиарда долларов.

Вместе с тем, аналитики считают, что после слияния новая компания заинтересует антимонопольных регуляторов.

"Они услышат от прогрессивных людей о том, как это повредит конкуренции. На самом деле они уже есть. Но если бы они отказались от соглашения, их обвинили бы в защите Visa и Mastercard, которые часто называют дуополией", - сказал Ян Кац из Capital Alpha Partners и добавил, соглашение будет одобрено, но не раньше ноября.

Согласно сообщению, ранее Capital One вынужден был полагаться на Visa Inc. или Mastercard Inc. для выпуска своих кредитных карт. Имея в руках Discover, компания сможет избавиться от двух посредников и будет иметь больше контроля над ценами, которые продавцы взимают каждый раз, когда потребитель берет одну из карточек фирмы на кассе.

Добавим, что Discover владеет тремя разными платежными сетями: Discover Network, Diners Club International и дебетовой сетью Pulse. Компания потратила годы, пытаясь расширить свое влияние, потому что долго отставала от Visa и Mastercard.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко