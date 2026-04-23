Украинский бизнес на международных рынках: практические модели партнерства и интеграции — выводы с Business Wisdom Summit 2026

Как украинским компаниям интегрироваться в международные рынки. Какие форматы партнерства и совместных проектов работают наиболее эффективно. Что является ключевой ценностью украинского бизнеса для международных партнеров. Эти и другие вопросы раскрыли на Business Wisdom Summit 2026 в рамках панельной дискуссии "Трансформация украинского экспорта в мировом экономическом пространстве". Подробности — в репортаже на Delo.ua.

Своим экспертным мнением поделились:

Елена Борисова , СЕО и владелица Gastro Family;

Модерировал дискуссию Тарас Высоцкий, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Начиная дискуссию Тарас Высоцкий поинтересовался у участников панели, какие форматы партнерства с международными игроками сейчас наиболее эффективны.

Тарас Высоцкий. Фото: Delo.ua

Юрий Сорочинский описал несколько сценариев выхода украинских предприятий на зарубежные рынки. Самый простой вариант выглядит так: произвел избыток продукции, нашел покупателя за границей, отгрузил, получил деньги и забыл.

Самый сложный сценарий, тоже работающий для украинского бизнеса, предусматривает экспорт кроме продукции еще и технологий и капитала.

Только наличие разветвленной сети сильных партнерств на зарубежных рынках позволяет иметь широкую и стабильную представленность продукции украинского бизнеса в мире.

Юрий Сорочинский. Фото: Delo.ua

Отвечая на вопрос модератора относительно того, какая продукция украинских производителей имеет лучшие перспективы за рубежом и в каких именно регионах мира, а также какие наибольшие препятствия возникают на этом пути, Олег Заплетнюк отметил, что рынок комодитис, на котором работает компания, очень зависит от геополитической турбулентности.

Одним из самых перспективных для украинских аграрных производителей является рынок Европейского Союза. Стратегически правильным и прибыльным направлением является экспорт аграрной продукции с максимальной долей добавленной стоимости.

Если в начале полномасштабной войны России против Украины Евросоюз ввел ряд льготных режимов для украинского бизнеса, то сейчас ЕС начинает работать с нашими предприятиями на тех же условиях, что и со всеми остальными.

Среди вызовов для украинского бизнеса на европейском рынке — необходимость соответствовать многочисленным жестким регуляторным требованиям, а также сложности с логистикой. К примеру, для компаний из центральной, восточной и южной Украины основным логистическим коридором для экспорта остается глубокая вода, то есть Черное море, безопасность которого зависит от военных.

Для компаний западной Украины логистические трудности связаны с разницей между украинской и европейской шириной железнодорожных путей.

Колесная логистика, то есть экспорт автомобильным транспортом, "съедает" фактически всю маржу. Поэтому, рекомендует Олег Заплетнюк, не стоит концентрироваться исключительно на одном регионе экспорта. Следует диверсифицировать экспортные стратегии и иметь несколько запасных вариантов действий.

Олег Заплетнюк. Фото: Delo.ua

Елена Борисова убеждена, что основой успеха украинского бизнеса являются не столько внешние факторы, сколько сильная, эффективная, работающая финансовая модель. По крайней мере, это касается сферы HoReCa. А еще очень важно понимать: куда ты идешь, каким путем, чего хочешь, каких целей хочешь достичь и какие ценности для тебя важны.

Елена Борисова. Фото: Delo.ua

Лариса Бондарева отметила тренд на изменение запросов украинского бизнеса к банкам. Если раньше ключевым запросом была "помощь продать" за границу, то сейчас бизнесу нужно "помочь произвести". В сложных условиях военного времени для предприятий критической становится энергетическая независимость. Поэтому бизнес инвестирует не только в производственные мощности, но и в собственную генерацию и энергосбережение, обеспечивающие стабильность производства.

Отдельный вызов — выход на европейские рынки. И здесь украинские предприниматели сталкиваются с повышенным вниманием со стороны иностранных банковских учреждений к прозрачности бизнеса — их буквально рассматривают "через лупу", им сложно открывать счета. И часто бывает, когда компания с миллионными оборотами на старте выхода на иностранные рынки имеет достаточно ограниченный доступ к финансированию.

Эту проблему помогают решать украинские банки. Существенную помощь в финансировании выхода крупного украинского бизнеса за границу оказывает экспортно-кредитное агентство Украины, а также международные финансовые институты.

Лариса Бондарева. Фото: Delo.ua

Правительство признает, что главное условие экспорта — конкурентное производство внутри страны, говорит Дмитрий Кисилевский.

"Если здесь выгодно производить, если есть возможность доставить продукцию хотя бы до границы, — дальше уже начинаются вопросы экспорта", — объясняет народный депутат, отмечая, что в вопросе стимулирования развития производства украинское государство более-менее продвинулось.

Среди запущенных инструментов, в частности: программа "Сделано в Украине"; гранты для перерабатывющих предприятий; поддержка индустриальных парков; страхование военных рисков. Среди приоритетов государства — локализация в публичных закупках, в частности, программы частичной компенсации стоимости украинской техники и оборудования.

Заработало экспортно-кредитное агентство. В этом году государство впервые предусмотрело в бюджете небольшие средства для поддержки украинских экспортеров на международных выставках.

В то же время, проблемы для бизнеса остаются. Это и высокая стоимость электроэнергии, и логистические ограничения, и слабое экспортное финансирование.

"Экспортное финансирование — у нас его как явления нет. И пора ему появиться. Это то, что называется "buyer's credit", когда у нас появятся институты, которые будут способны кредитовать иностранного покупателя украинского товара под наш экспорт", — объясняет Дмитрий Кисилевский, добавляя, что все сложные товары в мире продаются преимущественно с использованием механизмов экспортного финансирования. Именно поэтому, уверен он, ЭКА следует активно развиваться в этом направлении.

Кроме того, следует развивать экономическую дипломатию, требующую вовлеченности дипломатического корпуса в вопросы международной торговли.

Очень чувствительным ограничивающим фактором для украинского экспорта остаются валютные ограничения НБУ. И здесь без активной работы финансового регулятора, в частности, в направлении увеличения периода возврата валютной выручки в Украину, экспорт товаров в страны дальнего зарубежья крайне проблематичен.

Не стоит забывать и о том, что европейские партнеры в ряде случаев не спешат снимать торговые и логистические ограничения на товары из Украины.

Дмитрий Кисилевский. Фото: Delo.ua

Несмотря на риски военного времени, в Украине продолжает работать международный бизнес. Однако новые зарубежные инвесторы не спешат заходить в нашу страну, действуя очень осторожно, утверждает Анна Деревянко. Ключевые требования иностранного бизнеса следующие: гарантии безопасности, понятные правила игры, возможность вывода дивидендов.

Не в пользу украинского рынка играют такие факторы как дорогостоящие или ограниченные инструменты страхования военных рисков, а также нехватка инфраструктуры для экспорта (склады, сертификация и т.п.).

При этом для выхода украинских компаний на зарубежные рынки нужны как минимум значительные инвестиции — до €1 млн только на маркетинг одного рынка; присутствие на каждом зарубежном локальном рынке своих представителей, а также гарантированная стабильность поставок. Без всего этого даже конкурентноспособный продукт не сумеет закрепиться на зарубежном рынке.

"Надо знать, куда идти, с кем работать, иметь финансовый капитал для того, чтобы сделать это возможным, и нужно быть конкурентоспособным", — говорит Анна Деревянко.

Анна Деревянко. Фото: Delo.ua

Украина имеет однозначно большой экспортный потенциал, но теряет темп, констатирует Геннадий Чижиков.

По оценкам экспертов, доля экспорта в ВВП Украины — около 30%, тогда как в Польше — более 50%.

В то же время, бизнес уже совершил стратегический разворот: от рынков СНГ к Европейскому Союзу; от сырья к переработке.

"Европейский рынок — самый сложный, но если мы там закрепимся, на других будет проще", — уверен Геннадий Чижиков.

Геннадий Чижиков. Фото: Delo.ua

Участники панели сошлись в основном: экспорт — это не отдельный процесс, а результат конкурентного производства, доступа к финансированию и эффективной государственной политики.

Среди первоочередных шагов государства для стимулирования украинского экспорта должны быть: валютная дерегуляция, развитие экспортного финансирования, снижение логистических барьеров и активное продвижение бренда Украины на глобальных рынках.