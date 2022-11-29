Укрэксимбанк выставил на продажу долги ООО "Компания "Зевс ЛТД" - владельца действующего бизнеса по мясопереработке в Ровенской области

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Государственный Укрэксимбанк предлагает инвесторам принять участие в аукционе по продаже прав требования по кредитным обязательствам юридического лица – регионального лидера в области мясоперерабатывающей промышленности.

Направления деятельности компании, задолженность которой выставлена на продажу:

Заемщик – крупный производитель на украинском рынке охлажденной и замороженной говядины, расположенный в Ровенской области. Компания была основана в 1999 году, а в январе 2011 получила сертификат международного стандарта ISO 22000:2005. Производитель обладает высокопроизводительной линией убоя крупного рогатого скота и холодильными установками, которые находятся в обеспечении Банка по кредитам.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 22 декабря 2022 года в электронной системе ГП "СЕТАМ".

Инвестиционная привлекательность:

Потенциальному инвестору фактически предлагается рассмотреть возможность приобретения действующего бизнеса в мясоперерабатывающей промышленности Ровенской области. На предприятии налажен технологический процесс от предубойного содержания скота до производства готовой продукции, ее хранения и реализации.

Важной составляющей успешной инвестиции является наличие производственных мощностей, передаваемых Банку в обеспечение выполнения обязательств по кредитным договорам, среди которых: административный корпус площадью более 1200 кв.м.; недвижимость производственного назначения общей площадью свыше 6000 кв.м., состоящий из сооружений для убоя крупного рогатого скота, хранения и переработки мяса, земельный участок площадью более 2,7 га, на котором размещены эти здания. Производственный комплекс расположен по адресу: Ровенская обл., Дубенский р-н, г. Дубно, ул. Клима Савура.

Кроме недвижимого имущества в обеспечении по кредиту находится также движимое имущество – производственное оборудование в количестве 140 ед., предназначенное для убоя крупного рогатого скота, хранения и переработки мяса, расположенное в производственных помещениях предприятия, а также товары в обороте.

Стартовая цена аукциона по продаже прав требования составляет 19,1 миллиона гривен.