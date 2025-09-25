В поиске точек пересечения: как сосуществуют налоговые планы государства и реальность бизнеса

Еще в декабре 2023 года правительство одобрило Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы, что является фактически дорожной картой для реформирования налоговой системы государства с целью интеграции в ЕС, увеличения бюджетных поступлений и создания благоприятных условий для восстановления экономики. Среди ключевых мер Стратегии – запрет упрощенной системы налогообложения для юридических лиц, повышение налогов для ФЛП, внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ, гармонизация налогового законодательства с ЕС и цифровизация налоговых сервисов.

Как планы государства сосуществуют с реальностью бизнеса – разбиралось Delo.ua.

Налоговые планы государства

Национальная стратегия доходов Украины на 2024-2030 годы предполагает целую систему взаимосвязанных многокомпонентных реформ в налоговой и таможенной сферах. Стратегическими целями этих реформ являются, в частности, обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности посредством сохранения уровня мобилизации доходов и уменьшения потребности во внешнем финансировании.

Законодательство Украины в части таможенной и налоговой политики и администрирования должно быть адаптировано к законодательству ЕС. Среди целей реформ – укрепление доверия к контролирующим органам через усиление антикоррупционных мер и повышение прозрачности и эффективности процедур управления.

А еще должны быть созданы и внедрены современные цифровые решения налогового и таможенного администрирования. Все это должно повысить уровень соблюдения налогового и таможенного законодательства налогоплательщиками и контролирующими органами.

Прогнозное влияние реализации заложенных в Стратегию реформ на доходы ВВП оценивается на уровне 27%.

Среди прочего Стратегия предусматривает:

Реформирование упрощенной системы налогообложения

· отмену упрощенной системы для юридических лиц;

· повышение налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП);

· введение обязательного использования РРО для всех "упрощенцев";

· установление для всех "упрощенцев" обязанности регистрации в системе налогообложения НДС в случае достижения порога регистрации плательщиком НДС;

· введение обязанности по ведению учета и документального подтверждения происхождения товаров.

Изменения в налогообложении налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)

· внедрение прогрессивной шкалы, предусматривающей более высокие ставки для части дохода, превышающей установленный уровень;

· замену минимального не облагаемого налогом дохода на предоставление персональной социальной помощи лицам с низким уровнем дохода;

· пересмотр льгот по НДФЛ, специальным условиям налогообложения и исключениям из налоговой базы;

· преодоление "проблемы" подмены официальных трудовых отношений гражданско-правовыми отношениями с фиктивными самозанятыми лицами;

· предоставление контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков.

Налог на прибыль предприятий и инвестиционные стимулы

· пересмотр режимов инвестиционного стимулирования в целях отмены льгот, если они становятся избыточными;

· внедрение европейских правил налогообложения роялти.

Гармонизацию с законодательством ЕС

· приведение налогового и таможенного законодательства Украины к стандартам Европейского Союза;

· повышение ставок акцизов на топливо, алкоголь и табачные изделия до минимальных уровней, действующих в ЕС.

Цифровизация администрирования налогов

· модернизацию налоговых органов и внедрение современных цифровых решений по упрощению администрирования;

· повышение прозрачности и эффективности процедур управления в налоговой службе.

Изменения других налогов

· изменение налогооблагаемой базы налогом на имущество;

· повышение ставок экологического налога на выбросы углерода (по завершении войны).

Урегулирование оборота виртуальных активов в Украине

Усиление антикоррупционных мер и повышение доверия к таможенным органам

· реформа подразделений внутренней безопасности, предоставление им полномочий на проведение оперативно-розыскной деятельности;

· введение особых условий прохождения государственной службы в таможенных органах (аттестация должностных лиц, систематическая проверка на добродетель личного состава, в том числе на полиграфе, ротация, формирование кадрового резерва, система мотивации и социальных гарантий).

Поддержка и сотрудничество таможни с бизнесом

· создание HelpDesk подразделений, ответственных за оперативное реагирование на обращения граждан и субъектов ВЭД;

· обеспечение единого подхода к таможенному оформлению товаров в таможенных органах Украины.

Как выглядит налоговая реальность бизнеса

В рамках подготовки Рейтинга крупнейших налогоплательщиков Украины (среди частных компаний) редакция Delo.ua опросила участников рейтинга относительно ожиданий и прогнозов развития бизнеса в 2026 году.

В частности, руководителям компаний были заданы следующие вопросы:

· Насколько, по вашим оценкам, может вырасти или просесть ваш бизнес в 2026 году? Почему?

· Ожидаете ли вы снижения или повышения налоговой нагрузки в 2026 году?

· Что мешает вашей отрасли и вашему бизнесу в частности расти быстрее (в части регулирования деятельности)?

· Как вы оцениваете проект налоговой "Белой книги"? Как вы оцениваете пользу от нее? Как этот проект можно усовершенствовать?

· Что бы вы усовершенствовали в государственном регулировании в части борьбы с теневыми схемами избегания налогообложения?

Мы получили следующие ответы от частного бизнеса.

Табачники

Вадим Новосад, директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобако Юкрейн"

Успешность бизнеса компаний подакцизных отраслей экономики в значимой степени зависит от трех факторов:

Детенизация с преодолением нелегального производства и торговли.

Когда в стоимости продукции сумма налогов составляет 80%, а у "серо-черных" производителей сумма налогов – 0%, становится все труднее конкурировать с такими "ценами". При этом Украина упускает возможности наполнения военного бюджета, имея при этом необходимые рычаги влияния на снижение "тени" в налоговой сфере.

Стабильность и сбалансированность налоговой, таможенной политики и дерегулирование.

Налоговым кодексом Украины предусмотрен акцизный календарь, а именно план повышения ставок акцизного налога на период до 2028 года включительно, и привязка ставок акциза к курсу евро к гривне. Нынешний рост налоговой нагрузки на 44% уже привел к слишком резкому повышению цен и увеличению нелегального рынка. Сбалансированность акцизного календаря и отсутствие резких скачков налогов позволяет планировать бизнес и инвестиции.

Риски военного характера. Особенно это касается путей поставок сырья и экспорта готовой продукции в разные страны мира.

Согласно Налоговому кодексу в первом квартале 2026 года налоги на табачные изделия возрастут более чем на 16%. Но с апреля по конец 2026 года возможно дополнительное повышение акцизов на 10% на сигареты. В случае таких резких скачков налогов и цен соответственно, как показывает украинская и мировая практика, происходит переход потребителей на нелегальную продукцию, из-за которой государство теряет чрезвычайно большие средства.

В целях контроля за производством в последние годы было введено значительное количество законодательных норм, регулирующих деятельность табачной отрасли. Например, было запрещено обращение жидкостей для электронных сигарет со вкусами. В результате ответственные производители и импортеры покинули рынок, а вот торговля нелегальными жидкостями только возросла. Государство снова теряет в первую очередь возможность контроля качества такого производства, а также миллиардные налоговые поступления.

Надеемся, что государство обеспечит внедрение системы "еАкциз" с предоставлением бизнесу необходимого времени на подготовку и тестирование системы до 1 ноября 2026, что будет гарантировать непрерывность деятельности табачной и алкогольной отраслей.

По данным исследования "Кантар Украина", доля теневого рынка в июле 2025 года составила 15,4%, а обусловленные этим потери государственного бюджета оцениваются в 25,6 миллиардов гривен в 2025 году в первую очередь из-за производства сигарет с поддельными марками акцизного налога и псевдо-экспорта (реализация сигарет, предназначенных для экспорта, но нелегально без уплаты налогов реализующихся в Украине).

С целью улучшения эффективности противодействия теневым схемам мы видим более мощную и слаженную работу правоохранительной и налоговой ветвей власти и судебной системы, а именно:

Усиление институциональной способности Бюро экономической безопасности, которое на сегодняшний день является недоукомплектованным и недофинансированным по сравнению с важными задачами по детенизации, которые ставятся перед БЭБ.

Более эффективные действия ГНС Украины, имеющей полномочия в предоставлении и аннулировании лицензий на производство и продажу табачных изделий, Нацполиции в части розничной и оптовой продажи во взаимодействии с ГНС и БЕБ. На региональном уровне наиболее критическая ситуация с нелегальной торговлей табачными изделиями наблюдается в нескольких областях, а именно в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Черкасской и Харьковской.

Ужесточение санкций за незаконное обращение подакцизных товаров и разграничение уголовной и административной ответственности за такую деятельность, что предусмотрено в законопроекте №9364, который находится в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

В компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" добавляют:

Не берясь оценить потенциальный рост или сокращение нашего бизнеса в процентах, можем с уверенностью заявить, что если государство не будет принимать усиленные меры по борьбе с незаконной торговлей, легальный табачный рынок в Украине и дальше будет сокращаться, а государственный бюджет и дальше будет терять десятки миллиардов гривен каждый год. Потенциальный рост продаж новых категорий не способен компенсировать потери от сокращения продаж классических сигарет из-за неконтролируемого роста черного рынка.

Хаотическое и непрогнозируемое нормотворчество не только не позволяет строить средне- и долгосрочные планы развития, но и наносит убытки и потери легальным производителям.

Из-за непредсказуемости регулирования крайне трудно получать экспортные заказы, поскольку изменения, касающиеся производства продукции для внутреннего рынка, оказывают негативный эффект на себестоимость всей производимой продукции. Популизм в условиях войны только наносит ущерб, и не только бизнесу, но и государству.

В действительности действующее законодательство не нуждается в совершенствовании, правоохранительные органы обладают достаточной компетенцией и полномочиями, чтобы прекратить деятельность незаконных производителей. Не хватает только политической воли побороть это позорное явление, подпитывающее коррупцию.

Михаил Поляков, заместитель гендиректора "Филипп Моррис Украина"

Для здоровой работы бизнеса в табачной отрасли необходимы только два условия: прогнозируемая налоговая политика и эффективная борьба с нелегалами. В среднем в цене пачки сигарет налоги составляют более 70%, поэтому для долгосрочного планирования нам важно знать, насколько акциз поднимется через год или через два. В прошлом году налоговый план продлили до 2028 года, а ставки перевели в евро. Таким образом, акциз на сигареты в 2026 году вырастет минимум на 7%, учитывая девальвацию гривны и повышение самой ставки.

Сейчас в Украине законодательное регулирование табачной отрасли сбалансировано и прогрессивно. Однако все еще не хватает действенной борьбы с нелегальным рынком со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Особенно проблемный сегмент – почти полностью нелегальный рынок электронных сигарет (вейпов), быстро масштабируемый и изобретающий новые схемы уклонения от уплаты налогов. Нелегальный рынок традиционных сигарет тоже не исчез и, по данным аналитической компании "Кантар Украина", все еще держится на достаточно существенном уровне – 15–16%. Из-за этих двух "оттенков тени" бюджет ежегодно недополучает около 30 млрд грн налогов.

К сожалению, ситуацию не улучшили недавно принятые дополнительные инструменты контроля нашей отрасли: круглосуточные видеонаблюдения на производствах, новые нормы потерь сырья и реформа БЭБ и Государственной таможенной службы. Посмотрим, как сработает будущая электронная система "еАкциз".

Юлия Ющенко, менеджер по регуляторным вопросам компании JTI Украина

На табачном рынке теневые схемы – это по сути нелегальный сегмент, имеющий признаки организованной преступности. Государство владеет всеми необходимыми инструментами, вопрос – в их эффективном применении и наличии политической воли. Последние годы показали, что при решительных действиях нелегальный рынок можно сократить: с 25,7% в октябре 2023 года до 12,6% в октябре 2024 года (по данным Kantar). В то же время, без постоянного контроля он быстро восстанавливается – в июле 2025 года его доля составила 15,4%.

Металлурги

Ferrexpo

Прогноз развития бизнеса – негативный, поскольку украинские налоговые органы приостановили возмещение НДС, что привело к сокращению нашего бизнеса до четверти от полной мощности.

По нашим расчетам, в 2025 году из-за удержания возмещения НДС наш социально-экономический взнос будет на 180 миллионов долларов меньше, чем мог бы быть. В 2026 году этот показатель вырастет до 240 миллионов долларов.

Общественное питание

"МакДональдс" в Украине

"МакДональдз" является одним из крупнейших налогоплательщиков в ресторанной отрасли Украины. В 2023 году мы уплатили около 1,3 млрд грн налогов, а в 2024 году удвоили эту сумму – до 2,6 млрд грн.

Мы видим стабильный рост количества клиентов – 103 млн посетителей в 2024 году, что на 16% больше, чем в 2023-м. Компания постепенно возвращается к показателю 2021 года, составившему 125 млн клиентов. Мы планируем и дальше инвестировать в расширение сети, цифровые сервисы и инновации и развитие и поддержку людей, что будет способствовать росту операционных показателей.

Для устойчивого развития отрасли важны стабильность регуляторной среды и равные правила игры для всех участников рынка. Мы убеждены, что прозрачность и честная конкуренция – ключевые условия для роста экономики. К сожалению, теневые практики создают неравные условия для бизнеса и снижают темпы развития отрасли.

Согласно официальным данным, в сфере общественного питания значительная часть предприятий работает на упрощенной системе налогообложения, что создает разные условия для бизнесов. Среди основных причин – меньшая налоговая нагрузка, упрощенная отчетность и меньшее количество проверок.

Упрощение учета и отчетности для компаний на основе анализа опыта стран ЕС потенциально может стимулировать выход бизнесов из тени, что в свою очередь обеспечит честную конкуренцию. А сочетание прозрачных правил и партнерства бизнеса и государства является наиболее эффективным путем для стимулирования инвестиций и развития отрасли и экономики в целом.

Медицинские услуги

Николай Скавронский, заместитель гендиректора Синево Украина

Мы наблюдаем положительную ежегодную динамику показателей. В целом, при отсутствии существенной эскалации войны, которая может привести к оттоку людей, блекаутам и подобным последствиям, могу сказать, что есть предпосылки для развития и роста. Базово мы закладываем в наши расчеты на 2026 год рост ориентировочно на 10% в евро эквиваленте.

С начала 2022 года мы уплатили более миллиарда гривен налогов, а в этом году только за первое полугодие уплатили более четверти миллиарда, поэтому уменьшения налоговой нагрузки точно не ожидаем – деньги на войну нужны и обычно их берут в первую очередь у прозрачного бизнеса.

Что касается Белой книги налоговой – на сегодняшний день мы не ощутили эффект от участия в ней.

Михаил Богатыр, CEO медицинской лаборатории ДІЛА

Мы смотрим на перспективы бизнеса с взвешенным оптимизмом. По нашим прогнозам, в 2026 году бизнес лаборатории ДІЛА может вырасти на уровне 10–15%. Результаты работы первого полугодия 2025 года подтверждают: спрос на комплексные исследования вырос на 4%, а лабораторные исследования — на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На потенциальное повышение спроса будут влиять несколько факторов: состояние здоровья населения в условиях постоянного стресса, рост осведомленности медицинского сообщества и пациентов об эффективности лабораторной диагностики, упрощение и диджитализация процессов, связанных с получением качественных медицинских услуг.

Налоговая нагрузка для бизнеса в Украине в значительной степени зависит от государственной политики, экономической ситуации и условий восстановления страны. Мы понимаем, что в период войны и послевоенного восстановления налоговая система может претерпевать изменения. В то же время ожидаем, что государственное регулирование сохранит баланс между потребностью в финансировании бюджета и поддержкой развития бизнесов, ведь именно бизнесы формируют рабочие места, налоговые поступления, поддерживают экономику страны.

Для ДІЛА ключевым является не столько уровень налоговой нагрузки, сколько стабильность и прогнозируемость налогообложения. Это позволяет планировать инвестиции, развивать сервис и внедрять новейшие технологии. Надеемся, что в 2026 году налоговая политика будет направлена на стимулирование развития бизнеса и сохранение конкурентоспособности украинских компаний.

Уже год как началось формирование отдельного перечня добросовестных налогоплательщиков, который в народе называют "клуб белого бизнеса". По нашему мнению, не все критерии для отбора в данный перечень прозрачны и понятны. В частности, есть вопросы к среднеотраслевым показателям налоговой нагрузки по налогу на прибыль, методике их расчета. Если говорить об уровне налоговой перегрузки, его целесообразно считать в целом по всем уплаченным налогам и сборам, а не в разрезе отдельных налогов. Это предоставит более объективную картину и позволит учитывать динамику уровня уплаты зарплатных налогов, где сегодня во многих отраслях есть основные пробелы.

Борьба с теневыми схемами налогообложения является критически важной для развития прозрачного бизнеса. В секторе медицины государственное регулирование можно усовершенствовать посредством усиления контроля за оборотом медицинских изделий и лабораторных услуг, прозрачной системы лицензирования и сертификации, а также наладить более эффективный обмен данными между налоговой службой и медицинскими реестрами.

Также важно внедрять цифровые инструменты мониторинга платежей и автоматизированного учета, чтобы минимизировать возможности для теневых операций, сохраняя при этом доступность и качество услуг для клиентов.

Бизнес и ГНС сейчас готовятся к запуску Е-аудита и внедрению SAF-T UA, что должно упростить процесс проведения налоговых проверок на основе риск-ориентированного подхода и отсутствия "человеческого" фактора. В то же время хотим надеяться, что новый инструмент налогового контроля перед запуском будет технически доработан и должным образом протестирован.

Если говорить о ключевых схемах избегания налогообложения, то в первую очередь необходимо упомянуть зарплаты в конвертах. Из-за чрезмерной налоговой нагрузки на фонд заработной платы эта схема, по мнению многих аналитиков, сегодня занимает 1-е место по объемам потерь бюджета. Не менее критична для бюджета контрабанда и "серый импорт". Конечно, есть и другие схемы (НДС-скрутки, контрафакт, оффшорные операции, злоупотребление упрощенной системой налогообложения и др.), однако борьба с первыми двумя может принести значительные поступления в бюджет в условиях дефицита.

Продуктовый ритейл

Ирина Дячук, GR-директор Fozzy Group

Одним из факторов, сдерживающих развитие честного бизнеса, являются теневые практики на рынке. Когда часть бизнеса работает "в тени", а не прозрачно, это создает искаженные правила игры: честные компании теряют конкурентные преимущества, потребители – гарантии качества, а государство – миллиарды гривен, которые могли бы пойти на образование, медицину и оборону.

Среди наиболее распространенных проявлений тенизации на рынке продовольственного ритейла – зарплаты в "конвертах", продажи без фискальных чеков, использование ФЛП для дробления торговой сети, торговля контрафактными товарами и импорт с нарушением таможенного оформления. К сожалению, эти "серые зоны" подрывают доверие к рынку в целом. Ритейлеры, не использующие такие "серые зоны", находятся в неконкурентных условиях по сравнению с использующими их.

Производители продуктов питания и напитков

Carlsberg Group

Устойчивое развитие рынка возможно только при четком позиционировании брендов, имеющих идентичность и философию, а также взвешенной регуляторной политике. В частности, большинство стран ЕС не имеют таких жестких ограничений по рекламе пива, которые были введены в Украине после 2015 года. Там разрешена наружная и внутренняя реклама, реклама на телевидении без ограничений по времени и т.д. Кроме того, рекомендации ЕС и ВОЗ предлагают подход дифференциации к общему регулированию и налогообложению крепких и слабоалкогольных напитков, и мы это поддерживаем.

Если речь идет о перечне налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, PJSC Carlsberg Ukraine гордится своим вкладом в экономику государства. В феврале 2025 года Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике признал компанию лидером отрасли по уплате налогов. За 2024 год компания перечислила более 3,4 млрд грн налогов и сборов, став крупнейшим плательщиком в своем секторе. Принципы открытости и взаимного доверия между государством и налогоплательщиками являются важным условием для стабильного развития бизнес-среды и эффективного функционирования налоговой системы.

IDS Украина

В предыдущие годы менеджменту и командам компании IDS Ukraine удалось обеспечить устойчивый рост бизнес-показателей, в частности, рост рыночного присутствия продуктов компании.

Положительная динамика бизнес-показателей отразилась на масштабах уплаты налогов и сборов, которые в 2024 году достигли 1,15 млрд гривен, а общий налоговый взнос компании в бюджеты всех уровней с начала полномасштабного вторжения превысил 3 млрд гривен.

При условии неизменности ситуации с безопасностью и отсутствии острых вызовов инфраструктурного характера IDS Ukraine ожидает в 2026 году, по меньшей мере, удержания текущего уровня и положительной динамики бизнес-показателей, налоговых отчислений, а также сохранения и расширения занятости в компаниях группы после увеличения численности коллектива в течение 2024 года.

Банки

Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ

Умеренный оптимизм – ключевой сценарий для развития и перспектив ведения бизнеса на 2026 год. Положительная динамика в текущем году подтвердила, что вопреки всем сложностям большинство компаний имеют ресурсы для роста.

При этом очевидно, что в конце года часть компаний продемонстрируют снижение темпов роста. Бизнес будет бороться за свой результат и строить стратегию развития в зависимости от макроэкономической ситуации в стране.

Многое будет зависеть от фискальной политики, изменений в налогообложении, показателей дефицита бюджета Украины, который предполагается на уровне 1,6 трлн грн, но может еще увеличиться, а также непрерывности поступления внешней помощи.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону и дефицитом более 2 трлн. Где правительство собирается брать деньги, чтобы покрыть этот дефицит? Впервые за два года в бюджете предусмотрен пересмотр минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Средства на покрытие этого дефицита, как и в предыдущие годы, правительство планирует занимать у иностранных партнеров. Окончательно неясно относительно объемов этих заимствований. Значительная часть потребностей Украины не покрыта "твердыми" соглашениями. Что в таком случае можно ожидать? Так или иначе, мы принимаем решения правительства и ежедневно вносим свой весомый вклад в укрепление финансовой системы, поддержку наших военных и развитие социальных проектов.

Регулирование банковского бизнеса оказывает безусловное влияние на его рост. Такое регулирование предполагает соблюдение обязательных нормативов достаточности капитала, ликвидности и управления рисками, которые банки обязаны неукоснительно выполнять. Кроме этого, в условиях военного положения действует ряд существенных ограничений для бизнеса и банков. НБУ постоянно контролирует, постепенно пересматривает и смягчает часть этих ограничений. Это определенно влияет на темпы развития банковского бизнеса, а по отдельным направлениям замедляет его рост.

Отдельно я бы выделил намерения государства относительно повторного налогообложения банковской отрасли в 50% вместо 25%, утвержденных на этот год. Это значительная нагрузка на капитал банков, что в условиях новых внешних угроз и внутренних вызовов может превратиться в существенные проблемы. Не уверен, что все банки могут легко справиться с этим вопросом и не приостановят кредитование экономики.

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк пока не включен в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства ("Белой книги" – ред.) из-за несоблюдения одного из критериев при том, что банк остается одним из самых добросовестных налогоплательщиков.

Это говорит о том, что критерии для включения налогоплательщиков в указанный перечень не учитывают особенности деятельности банков (например, обязательное формирование значительных объемов резервов для покрытия потенциальных рисков; значительные инвестиции в развитие, цифровизацию, инновации, поддержку крупной сети отделений и т.п.).

Поэтому Райффайзен Банк через Независимую ассоциацию банков Украины инициировал обращение в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики и в Министерство финансов Украины с предложениями по уточнению определенных критериев и совершенствованию порядка их расчета.

Сервисы такси

Николай Сорока, руководитель отдела GR, Uklon

Мы наблюдаем устойчивый рост рынка райдхейлинга в Украине: все больше людей переезжают в крупные города, где работает сервис, а молодежь все чаще отказывается от собственного авто в пользу вызова автомобиля через приложение. Кроме того, за последние годы наш бизнес активно растет. Если не произойдет очередных внешнеполитических изменений, мы ожидаем сохранения такой тенденции или ее превышения в 2026 году.

Uklon добросовестный налогоплательщик и входит в ТОП-12 налогоплательщиков среди IT-компаний. Кроме этого, компания является резидентом Diia City и входит в реестр добросовестных налогоплательщиков, так называемого "Клуба белого бизнеса".

По результатам деятельности в 2024 году Uklon уплатил 680 миллионов гривен налогов. При этом за первое полугодие 2025 года компания заплатила в государственный бюджет 494 миллиона гривен налогов. Эта сумма включает налог на прибыль, НДС, ЕСВ, "налог на Google" и военный сбор.

Мы ожидаем от украинских властей создания благоприятной среды для развития и роста бизнеса. При этом мы уверены, что бизнес должен быть прозрачным и честно выполнять свои налоговые обязательства.

Мы ценим открытость и готовность к диалогу со стороны регуляторных органов. Уверены, что дальнейшая диджитализация и упрощение процедур принесут пользу и нашим пользователям, и бизнесу в целом.

Также мы рассчитываем, что уже в 2026 году будет принят и вступит в силу новый законопроект №14025. Это инициатива правительства, направленная на внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Инициатива имеет важное значение, ведь она гармонизирует украинское законодательство с нормами ЕС, позволит государству более эффективно администрировать налоги в секторе цифровой экономики, повысит прозрачность, укрепит налоговую дисциплину и обеспечит стабильный рост бюджетных поступлений. По консервативным оценкам это может принести дополнительные 10 млрд гривен налоговых поступлений в государственный бюджет.