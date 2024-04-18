"В условиях войны важно найти надежных партнеров, поэтому больше хотелось бы поддержки от государства" — Юлия ЗАВАЛИШИНА, "Империал Тобакко"

Регуляторное поле в Украине меняется со скоростью света, невзирая на то что в стране война. Бизнес работает в условиях перманентной нестабильности — воздушных тревог, мобилизации, оттока человеческих талантов и ресурсов, логистических проблем, военных атак на его промышленные предприятия.

Но вместо того чтобы поддерживать бизнес, правительство усложняет его работу регулированием с неоправданными ограничениями. О новых законодательных требованиях, вводимых наспех, без надлежащей оценки влияния на бизнес, учета производственных и финансовых возможностей компаний, часто без надлежащего планирования шагов по качественной имплементации и предоставлению переходных периодов для адаптации, Delo.ua поговорило с Юлией Завалишиной, директором по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко».

Как правительственный законопроект №11090 о введении акцизного налога на табачные изделия в евро может повлиять на бизнес?

В ноябре 2023 года Министерство финансов выступило с инициативой пересмотреть налоговый план для производителей табачных изделий, поскольку предыдущий, принятый в 2018 году, заканчивался в 2025 году. Позиция Минфина заключалась в том, что нужно повышать размер акцизного налога, поскольку из-за инфляции и девальвации гривны, вызванных полномасштабной войной, мы не смогли достичь уровня налога, эквивалетного 90 евро. Поэтому Минфин предложил новый подход — расширить план с июля 2024 по 1 января 2028 года и увеличить размер ставок акцизного налога, зафиксировав их в евро.

На самом деле мы не можем поддержать данную инициативу, поскольку в Украине национальной валютой является гривна. Все платежи и заказы производятся в гривне. У нас национальное производство — фабрика находится в Киеве, наши партнеры тоже в Украине. Наши потребители получают заработную плату в гривне. Поэтому непонятно, как компании предсказать колебания и риски евро.

Фактически вравительство предлагает перевести все валютные колебания и риски на бизнес. Ведь законопроект предусматривает, что вводится годовая ставка, а затем ежемесячно происходит корректировка, если курс евро растет. Для нас это абсолютно неприемлемо, поскольку мы как крупный бизнес осуществляем планирование деятельности компании на год-три-пять вперед, но законопроект №11090 лишает нас такой возможности. Мы не можем планировать даже на месяц, поскольку невозможно предположить, каким будет курс евро в следующем месяце. Кроме того, есть также такое законодательное ограничение, как нанесение максимальной цены изделия на пачку, с которой мы платим все налоги заранее. Мы оказываемся в ситуации, когда берем на себя все риски и расходы и являемся фактически агентом государства по сбору налогов, но при этом нет никаких механизмов, которые бы нас защитили.

Кроме того, это противоречит общей практике Европейского Союза. В пояснительной записке к этому законопроекту написано, что его цель — привести наше законодательство в соответствие с нормами права Европейского Союза, но на самом деле это не соответствует действительности. В ЕС есть государства, которые не перешли на евро и имеют национальную валюту, например, Венгрия, Польша, Чехия. Они пересматривают ставку евро для расчета в национальной валюте раз в год. То есть все акцизы там рассчитываются в национальной валюте, и только раз в год происходит пересмотр при необходимости. Непонятно, почему наше правительство не идет тем же путем, когда мы заявляем о своих евроинтеграционных стремлениях.

Каким вы видите выход из ситуации, который бы устраивал и вас, и государство?

Мы как бизнес понимаем, что идем в ЕС, и в любом случае нам нужно добиться ставки акцизного налога в эквиваленте 90 евро. Мы абсолютно не против нормы в законопроекте, что на момент вступления Украины в ЕС ставка акцизного налога будет 90 евро — мы к этому готовы. Но пока мы не член ЕС, план должен быть прописан в гривне.

Законопроект о запрете размещения табачных продуктов на витрине — о чем он?

Этот законопроект разработан Госпродпотребслужбой и предусматривает запрещение выкладки и видимости табачных изделий на витрине магазина как снаружи, так и внутри. Единственное, что может увидеть покупатель в торговой точке, это информацию о цене товара.

Замечу, что этот законопроект дважды выносился на рассмотрение министерств и дважды Государственная регуляторная служба сделала вывод об отсутствии понимания разработчиком значительных потерь бизнеса. Война и так поставила немало вызовов перед бизнесом, так зачем еще искусственно создавать дополнительные трудности для предпринимателей?!

Данная инициатива не нова, законопроект с аналогичными предложениями не нашел поддержки при голосовании в ВР в мае 2023 года. Она предусматривает финансовые вложения в переоборудование торговой точки, а это значительная нагрузка на малый и средний бизнес. Если большие сети еще смогут адаптироваться, то для МСБ это не под силу. Единственный вариант для него — отказаться от реализации табачных продуктов.

Но запрета на выкладку, похоже, нет в странах Европы?

Это российский и белорусский опыт, но, к сожалению, Госпродпотребслужба ориентируется на него. В крупных европейских странах такого нет. Более того, никаких подтверждений того, что данная практика способствует уменьшению потребления табачных изделий, на сегодняшний день нет.

Подобный запрет скорее будет способствовать развитию нелегальной торговли: черный рынок составляет уже более 25%, а он налогов не платит. Когда все пачки будут убраны с витрин, государственные контролирующие органы не смогут проводить мониторинг легальности продукции.

И еще один момент: 11 июля 2023 года вступил в силу закон №1978, он вводит запрет на характерные ароматы для сигарет, а с 11 января 2024 года — новые медицинские предупреждения для пачек сигарет. Согласно новому закону дизайн пачки адаптировали к нормам и требованиям ЕС, а именно — медицинские предупреждения увеличены до 60%. И только сейчас табачная продукция в пачках нового образца начинает появляться на рынке. Эффект нового закона мы увидим через год. Учитывая это, возникает вопрос: зачем стоило вводить инициативу, на которую производители потратили много ресурсов и средств, если государство намерено спрятать пачки от глаз потребителя?

Расскажите, как будет действовать закон о введении электронной акцизной марки (электронной системы отслеживания)?

Данная инициатива — это внедрение опыта европейских стран, так называемый "трек энд трейс" — система отслеживания движения табачного продукта от производителя до конечного потребителя. Следует отметить, что у нас этот закон еще строже, чем в ЕС, потому что в Европе у производителя и продавца есть обязательства отслеживать движение табачной продукции к точкам розничной торговли. Наш законодатель пошел дальше, решив, что ритейл должен также отследить, какому потребителю он продал.

Электронная акцизная марка представляет собой многозначный код, состоящий из букв и цифр. На каждом этапе пути продукции — на производстве, складе дистрибьютора, в точке розничной торговли — этот код сканируется, таким образом информация о перемещении товара фиксируется в системе отслеживания. Идея состоит в том, что кто-либо — от контролирующих органов до конечного потребителя — может проверить происхождение продукта и быть уверенным в его легальности. Опять же у государства были намерения таким образом контролировать нелегальную торговлю, но вернемся к тому, что нелегалы не будут получать акцизную марку.

В 2023 году компания "Империал Тобакко" вошла в топ-6 налогоплательщиков в Украине, уплатив в бюджет 23 миллиарда гривен

В Европе на момент внедрения этой системы государства и представители бизнеса прошли через баги и лаги: это происходило в стабильной экономической ситуации без войны и длилось годами.

Обратимся к примеру Франции. Страна, территория которой по размеру почти такая же, как и территория Украины. Уровень нелегальной торговли при наличии системы "трек энд трейс" не один год составляет 22%. То есть мы не можем утверждать, что система решит проблему нелегальной торговли.

Почему государство непоследовательно в формировании регуляторной политики и законодательства?

Боль каждой отрасли экономики на сегодня — отсутствие стратегического видения развития экономики и хотя бы пятилетнего планирования. Это негативно сказывается на всех отраслях, а также на инвестициях.

Государство должно понимать, что в условиях войны почти невозможно привлечь инвестиции в страну. Поэтому задачами номер один, два и три должны быть удержать инвесторов, которые уже есть в Украине, и готовы работать, учитывая все риски — войны, логистики, блекаутов, отсутствия кадров, обстрелов и т. д.

Также важно найти новых надежных партнеров, но в условиях войны это очень сложно. Поэтому здесь больше хотелось бы поддержки со стороны государства или по меньшей мере невмешательства.

Нужно установить мораторий на регуляторные нововведения, изменения налогового законодательства по крайней мере на период военного положения, чтобы мы могли планировать и демонстрировать своим штаб-квартирам, что продолжать бизнес в Украине выгодно, невзирая на вызовы войны.

Для нашей компании Украина — это ключевая страна. Еще в марте 2022 года было принято решение полностью покинуть рынок россии. Мы были одними из первых, кто разорвал связи со страной-агрессором. Хотелось бы взаимного понимания государства, что есть компании, которые сделали ставку на Украину.

Каким видите сосуществование с государством сегодня?

Необходимо создать условия предсказуемости в отношении регуляторной и акцизной политики. Возвращаемся к опыту ЕС: там каждый акт проходит несколько этапов. Первый этап (до двух лет) — анализ ситуации, когда идет изучение, как инициатива повлияет на развитие экономики. После этого не менее года разрабатывается нормативно-правовой акт. Потом идет этап обсуждения, он тоже длится год-два. Только после этого соответствующий проект нормативно-правового акта регистрируется и проходят консультации о его принятии. То есть весь процесс может занимать от двух до десяти лет на имплементацию. У нас такие решения могут принять за ночь.

Хотелось бы сделать такой призыв: “Давайте сначала мы имплементируем все инициативы, которые разработало правительство (это и новое медицинское предупреждение, и "трек энд трейс", и акцизный план) — мы все это поддерживаем, но пусть это происходит без нанесения ущерба легальному бизнесу”.

Идеальным вариантом было бы установление моратория на введение новых регуляторных инициатив до конца военного положения. И, конечно, мы ожидаем активных действий по борьбе с нелегальной торговлей. А дальше уже можно думать о целесообразности регулирования, но только после того, как война закончится, конечно, победой Украины.