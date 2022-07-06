Владелец – главнокомандующий, топ-менеджеры – генералы. Новая модель украинского бизнеса

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Тяжелые испытания, изменения, адаптация, потери и трансформации. В таких условиях украинский бизнес оказался с началом войны. Но, несмотря на это, компании пытаются приспособиться к новым условиям работы и поддерживают Украину на экономическом фронте. Какие модели управления сегодня внедряются компаниями, как партнерство стало новой нормой современного бизнеса и что будет дальше, расскажу в своей колонке.

Эпоха неопределенности и ориентир на военные принципы

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины бизнес замер. Большинство не понимало, что делать и куда двигаться дальше. А когда стало ясно, что война через месяц не закончится, начали приспосабливаться к новым реалиям. По результатам майского исследования, проведенного EBA, почти половина компаний (47%) сейчас уже работает в полном объеме (месяц назад таковых была треть). Еще половина работает с определенными ограничениями, например перешли в онлайн, закрыли определенные отделения или ограничили географию. И только 3% компаний отметили, что не работают вообще.

Конечно, война — это период неопределенности, а инвесторы не слишком склонны финансировать новые проекты в таких условиях. Именно поэтому большинство компаний остановило ряд проектов развития. В то же время война – акселератор управленческих решений и плацдарм для проявления подлинного лидерства. Если раньше некоторые решения могли откладываться на потом, а последствия их неприятия растворялись в доходах довоенной деятельности, то сейчас высокие риски существования бизнеса и ответственности нуждаются в быстрых и подчас нестандартных решениях. Среди них и индустриальные партнерства (альянсы) со вчерашними конкурентами и выход на новые рынки привлечения капитала и технологические новации и креативные идеи фандрейзинга

Самая большая особенность сегодняшнего бизнеса – принятие решений в условиях неопределенности. Говорят, что, принимая решения в кризисных ситуациях, военные пользуются тремя принципами:

Неправильное решение лучше отсутствия какого-либо решения. Не принимать решения – это тоже решение. Если ты хочешь принять правильное решение – определи любое и сделай его правильным.

Очевидно, что если у вас есть доступ к аналитике и данным, такие методы лучшими не назовешь. Но в критических ситуациях правильное решение может быть найдено даже на уровне ощущений и интуиции.

Есть еще одна особенность текущих моделей управления и она следует из предыдущей. С одной стороны, бизнес нуждается в быстрых и нетипичных решениях, с другой – последствия этих решений в условиях неопределенности могут быть драматичными и не редко менеджмент чрезмерно осторожен в их принятии. Это обуславливает возврат к операционной деятельности компаний их владельцев, которые в последние годы дистанцировались от операционного управления, и открывает простор для смелых антикризисных решений.

Во время войны бизнес переходит на такие же рельсы, как и армия. Усиленный вертикальный контроль, быстрая реакция на изменения, расконсервирование резервов (если компания, конечно, их подготовила). Владелец – главнокомандующий, топ-менеджеры – генералы. А посмотрим на боевой дух - ВСУ каждый день, каждый час удерживают позиции, несмотря на массированные атаки россиян. Бизнес употребляет все свои силы, ресурсы для выживания и поддержки экономики страны.

New-normal украинского бизнеса

Очевидно, что во время войны планировать нетривиальная задача. Тем более масштабные проекты или инвестиции. Кроме безопасности персонала, в фокусе внимания остаются всего два аспекта: реанимация доходов и повышение операционной эффективности для оптимизации затрат. Такие "эмердженси планы" могут предусматривать широкий арсенал инструментов: от аутсорсинга всех непрофильных функций, перехода к системам оплаты за результат, отказа от офисных помещений и вплоть до диджитальной трансформации процессов или нетипичных партнерств. Всё зависит от специфики отрасли и степени зрелости компании. Сегодня украинский бизнес пытается выжить и существует по принципу "здесь и сейчас", без планов и долгосрочных стратегий. В условиях тотальной неопределенности определенный экономический оппортунизм стал доминантной моделью работы большой доли компаний. Поводом для этого послужили шоки недалекого прошлого: экономический кризис 2008, аннексия Крыма и начало военной агрессии россии в 2014 году, COVID-19, полномасштабная война 2022 года.

Кроме того, такая частота стрессовых явлений становится своеобразным new-normal нашей жизни – система приспосабливается к регулярным вызовам и делает ее более выносливой, развивает адаптивность. Есть в природе эффект гормезиса, когда определенное количество вредного вещества приносит организму пользу, воздействуя на него как лекарство и вызывая гиперреакцию. Любой период открывает определенные возможности, вопросы лишь способности их видеть и использовать. Но, конечно, ни один экономический кризис по сложности не идет по сравнению с войной. Поэтому компании, продолжающие работать сейчас даже вовсю, со временем обеспечат себе потенциал на порядок больше довоенного. Война – самый большой вызов. Для тех, кто его выдержит, в будущем не будет непреодолимых препятствий.

Кстати, украинский бизнес скорее адаптируется к войне, чем адаптировался к пандемии COVID-19, что точно подтверждает указанный выше тезис.

И здесь логично отдать должное партнерству, которое помогает компаниям выживать. Ведь за последние четыре месяца украинский бизнес продемонстрировал незаурядные примеры бизнес-партнерств. Интересно наблюдать за отношениями даже тех компаний, которые раньше были конкурентами. Например, украинские медиагруппы объединились в "Единый марафон" ради качественного информирования нации и мира о событиях в Украине. И наши совместные усилия не ограничиваются марафоном, они реализуются и в командном участии в крупнейших международных медиаивентах для наилучшей презентации достижений всей индустрии.

Еще одним ярким партнерским кейсом является консолидация усилий операторов сотовой связи, в начале войны запустивших национальный роуминг. Это позволило переключаться на сеть других операторов, если не было возможности использовать сигнал собственного провайдера связи. Следует упомянуть и о "Дія.Бізнес" и "Новая почта", которые запустили безвозмездную логистическую помощь по релокации бизнеса.

Как общество, так и деловой мир еще никогда не были такими сплоченными. И это хорошо, потому что потребность работать вместе для решения ключевых бизнес-задач огромна. В будущем будет все труднее добиться успеха без тесного партнерства с другими организациями и людьми. На практике это означает большую интеграцию и обмен данными между организациями и даже сотрудничество между конкурентами.

Что дальше?

Делать прогнозы по поводу будущего украинского бизнеса – неблагодарное дело. Война закончится, а как будет работать бизнес дальше – по “военной” модели или вернется к старой – неизвестно. У каждой компании – своя история и возможности. Мое личное видение – бизнес продолжит жить по новой модели, сформированной во время войны.

А вот вызовы для бизнеса, их масштаб и последствия вырисовываются уже сейчас: падение КПН, инфляция, сокращение внутреннего потребления, миграционный кризис и демографическая яма, сложность привлечения инвестиций в условиях военных действий… Список можно продолжать, однако лучше сосредоточиться не на проблемах, а на решении тех задач, которые принесут наибольший эффект в долгосрочной перспективе.

Ключ к успеху – быть адаптивными, искать новые эффективные решения в партнерстве с сотрудниками, клиентами и другими компаниями. При этом не забывать заботиться о безопасности во всех ее аспектах (физическом, экономическом, психологическом, информационном, кибернетическом) и грамотно распределять силы, ведь не исключено, что этот дождь надолго, а после Победы их еще должно хватить на развитие нашей Украины.

Фото: ua.depositphotos.com