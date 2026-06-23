Война научила бизнес принимать решения в условиях полной неопределенности, – Галина Воробьева, Империал Брендс Продакшн Украина

Фабрика Империал Брендс Продакшн Украина возобновила работу уже в апреле 2022 года, сохранила команду, выполнила все экспортные заказы и продолжила инвестировать в производство даже в условиях войны. В интервью Delo.ua директор предприятия Галина Воробьева рассказала об управлении бизнесом во время кризиса, вызовах еАкциза, кадровый дефицит, поддержку ветеранов и собственный путь от переводчика к руководительнице одного из крупнейших производств отрасли.

Как вам удалось сберечь непрерывную работу предприятия в условиях войны? Какие решения стали ключевыми для того, чтобы оно работало в столь непростых условиях?

– Я думаю, что ни в одной стране мира не сталкивалась с такими вызовами, как мы. Для меня самой главной задачей было сохранить веру людей в то, что у них будет работа и стабильность. Поэтому с самого начала мы оценивали риски и искали возможности продолжить работу, как только это станет безопасно.

Первые недели были сосредоточены на двух приоритетах – людях и бизнесе. До войны около 50% нашего производства приходилось на экспорт. К моменту вторжения в портах Черноморск и Одесса находились 48 наших контейнеров, и одной из первых задач было вывести их из Украины. Ни один контейнер мы не потеряли. Параллельно мы предложили сотрудникам вместе с семьями переехать на запад Украины, где компания почти три месяца обеспечивала их проживание.

Когда ситуация чуть-чуть стабилизировалась, мы увидели, что люди сами хотят возвращаться к работе. Мы подготовили новые протоколы безопасности, обустроили условно безопасные зоны на фабрике и 11 апреля 2022 года возобновили работу фабрики. Самое важное для меня было то, что инициатива работать исходила от самих работников.

Компания вышла с рынка рф – насколько сложным было это решение с операционной и финансовой точек зрения, и как оно повлияло на бизнес в Украине?

– Для украинской команды это был очень важный сигнал. До войны у нас были рабочие контакты с российским рынком, поставляли определенные материалы, то есть это был заметный сегмент бизнеса. Но продолжать работу там после 24 февраля было невозможно.

До полномасштабного вторжения мы взаимодействовали как коллеги внутри международной компании. Однако после 24 февраля не было никакого контакта ни с нашей стороны, ни с их стороны. Как будто что-то отрезало.

Сегодня нас российский рынок не интересует. В то же время мы видим, что интерес к Украине и украинскому бизнесу с их стороны все еще остается.

Система еАкциза. Как вы готовитесь к ее внедрению и какие риски видите на рынке, особенно в условиях войны?

– Мы готовы к внедрению системы еАкциза и как индустрия уже инвестировали в этот проект более 200 миллионов гривен. Речь идет об оборудовании, программных решениях и интеграции с международными системами, которые невозможно реализовать без привлечения специализированных иностранных партнеров.

Вместе с тем еАкциз означает полный переход от бумажной марки к цифровой системе. А это делает бизнес зависимым от стабильной работы электроэнергии, интернета и связи. В системе должны работать около 50 тысяч компаний по всей цепи поставок, тогда как сейчас зарегистрирована лишь незначительная часть участников рынка.

Дополнительную обеспокоенность вызывают инициативы по распространению еАкциза на табачное сырье. На наш взгляд, это сложнейший механизм, не имеющий аналогов даже в странах ЕС и пока не доказавший свою эффективность на практике.

Как найти баланс между фискальными интересами государства и реальными возможностями бизнеса в условиях войны?

– Желание государства наполнять бюджет совершенно понятно. Нужно финансировать оборону, социальные программы и многие другие направления. Но важно, чтобы бизнес имел достаточно времени для адаптации к новым правилам.

Хороший пример – запрещение ароматизированных жидкостей для вейпов в 2024 году. Решение было принято очень быстро, без переходного периода на рынке. В результате, по нашим оценкам, около 93% этого сегмента ушло в тень, а государство ежегодно недополучает около 10 миллиардов гривен налогов.

Поэтому самое важное – диалог между государством и бизнесом. Требуются реалистичные сроки внедрения новых регуляций, понимание цели каждого решения и возможность предложить легальную альтернативу потребителю. Иначе выигрывает только теневой рынок.

Вы 30 лет работаете в отрасли. За это время табачная индустрия прошла очень бурный путь. Как она менялась?

– У табачной отрасли никогда не было легких времен. Она всегда находилась под пристальным вниманием регуляторов и общества, ведь мы производим продукт, о вреде которого прямо сообщаем потребителям. Поэтому наша главная задача всегда была неизменной – обеспечивать качество продукции и ее полное соответствие законодательным требованиям.

За эти годы индустрия существенно изменилась. Появились многочисленные ограничения по дизайну упаковки, ароматизаторов, маркетинговых элементов и коммуникаций с потребителем. Постоянно увеличивалась площадь предупреждений о вреде для здоровья, а параллельно возникли целые новые категории продуктов – вейпы, системы нагрева табака, никотиновые паучи.

Менялись и потребительские тренды. Если раньше доминировали классические сигареты с традиционным дизайном, то сегодня упаковки стали более лаконичными. В то же время, возможностей для брендинга остается все меньше из-за регуляторных ограничений.

По вашему опыту, какие принципы управления и развития людей для вас являются базовыми?

– Мой главный принцип – постоянное развитие. Человек не должен останавливаться. Сегодня нужно понимать новые технологии, искусственный интеллект, перемены в бизнесе и обществе. Если человек перестает учиться и открывать себе новое, он постепенно теряет способность развиваться как личность.

Моя система управления базируется на взаимном уважении, доверии и общих целях. В то же время, бизнес – это постоянная конкуренция и борьба за эффективность. Особенно это ощущается в международной компании, где разные фабрики конкурируют между собой по себестоимости, производительности и результатам.

Сегодня дополнительным вызовом является сокращение потребления традиционных табачных изделий в мире. Люди больше внимания уделяют здоровью, и это понятный процесс. Для производителей это означает необходимость более тщательно работать над эффективностью и конкурентоспособностью.

Сегодня многие компании говорят о кадровом дефиците из-за мобилизации и оттока людей за границу. Как вы работаете с этим вопросом?

– Для нас главная задача – сохранить людей, уже работающих в компании, и одновременно готовиться к потребностям будущего. Поэтому мы активно занимаемся переквалификацией работников и созданием кадрового резерва.

К примеру, мы реализовали программу подготовки женщин на должности водителей погрузчиков, понимая, что в будущем может возникнуть дефицит таких специалистов. Также мы работаем над передачей знаний внутри компании, чтобы критически важные компетенции не были сосредоточены у одного человека.

Кроме того, мы привлекаем коллег пенсионного возраста, готовых продолжать работать, а также используем партнерские и подрядные модели там, где это возможно. Это позволяет нам постепенно закрывать кадровые нужды даже в условиях войны.

А как насчет ветеранов? Сколько ваших сотрудников сейчас служат в ВСУ?

– Сегодня в рядах ВСУ находятся около 60 наших сотрудников. Часть коллег уже вернулась к работе, и нам очень важно обеспечить им комфортную адаптацию.

Несколько лет назад мы начали работать над программой поддержки как военнослужащих, так и команд, в которые они будут возвращаться. Мы учим менеджеров и коллективы правильно взаимодействовать с ветеранами, понимать их потребности и создавать среду, в которой люди будут чувствовать себя полноценной частью команды.

Мы понимаем, что после войны люди возвращаются другими. Поэтому стараемся обеспечить не только рабочее место, но психологическую поддержку и максимально комфортные условия для возвращения к мирной жизни.

Как вы видите будущее украинского производства в условиях войны, усиления регуляторного давления и цифровизации?

– Будущее производства – это баланс. Автоматизация неизбежна, и весь мир движется именно в этом направлении. Но любые технологии должны отвечать реальным потребностям бизнеса и потребителя.

Производители должны постоянно работать над понижением себестоимости продукции, искать баланс между автоматизацией и человеческим трудом, особенно в условиях кадрового дефицита. В то же время, нельзя терять связь с потребителем и забывать, что именно он определяет успех продукта на рынке.

Что касается искусственного интеллекта, то я вижу его, прежде всего, как инструмент для анализа данных и повышения эффективности. Но финальные решения все равно должен принимать человек.

Ваша индустрия традиционно считается достаточно мужской сферой. Вам приходилось сталкиваться с гендерными стереотипами?

– Я работаю директором фабрики девять лет, а всего в компании – уже тридцать. Все это время я развивалась вместе с бизнесом, меняла роли и принимала новые задачи.

Лично я убеждена, что в бизнесе нет гендера. Имеются профессиональные навыки, компетенции и способность брать на себя ответственность. Мы знаем достаточно примеров как успешных мужчин, так и успешных женщин. Потому вопрос не в гендере, а в личных качествах человека.

Для меня важно любить свое дело, не бояться принимать решения и помнить, что за тобой стоит команда доверяющих тебе людей. Именно это мотивирует продвигаться вперед даже в самые сложные периоды.

Были ли в вашей жизни моменты, оказавшие существенное влияние на вашу карьеру и дальнейшее развитие?

– Одним из таких моментов стало решение отправиться на должность директора фабрики. Это был тот самый коллектив, с которым я работала много лет, и я честно задавала себе вопрос: справлюсь ли?

Когда меня утвердили в должности, самым большим вызовом было зайти к тем же людям уже в новой роли. Для меня было важно сразу проговорить главный принцип: мы будем двигаться вперед вместе, а я должна знать хорошие и плохие новости, чтобы принимать правильные решения и поддерживать команду.

Я никогда не боялась задавать вопросы и учиться у людей, работающих рядом. Именно поэтому уже девять лет мы вместе проходим через вызовы, достигаем результатов и ждем нашей главной победы.

Откуда взялась идея связать свою жизнь именно с табачной отраслью?

– На самом деле, это не был сознательный карьерный план. В начале 1990-х после окончания университета иностранных языков я работала переводчиком и оказалась в компании Universal Leaf, которая изучала возможность выращивания табака в Украине.

В течение двух лет я ездила вместе со специалистами по хозяйствам, переводила, изучала совершенно новую для себя область и постепенно знакомилась с людьми отрасли. В это время сформировались мои первые профессиональные контакты и понимание того, как работает этот бизнес.

Я не ставила своей целью построить карьеру именно в табачной промышленности. Но когда уже оказалась в этой сфере, поняла, что она мне действительно близка. Так все и началось.

От редакции: В то же время вопросы регулирования табачного рынка и электронных акцизных систем остаются предметом дискуссий между производителями, государственными органами и общественными организациями.