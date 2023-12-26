Время ожидания грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" увеличилось до 1 месяца

Время ожидания дальнобойщиками выезда из Польши через КПП из Украины в Дорогуске увеличилось до 30 дней. Как сообщили в Палате налогового администрирования в Люблине, причиной этого является активизация протеста перевозчиков, которые пропускают только по одному транспортному средству каждые три часа.

Об этом сообщает RMF24.

В очереди на выезд из Польши в Украину перед пунктом пропуска "Дорогуск" находятся 1,5 тысячи грузовиков.

"Ориентировочное время ожидания с учетом нынешнего темпа пропуска, с которым грузовикам разрешено проходить через перевозчиков, составляет больше месяца", - говорится в сообщении.

Обычно время ожидания такого количества грузовиков для оформления в Дорогуске составило бы около 68 часов. Очередь из грузовиков составляет примерно 40 км.

По словам лидера протеста перевозчиков Эдиты Озигалы, усиление блокады состоит в том, что теперь в сторону Украины каждые три часа пропускается только один грузовик. До сих пор пропускалось 3 грузовика в час.

"Протест длится уже восьмую неделю, мы должны как-то изменить тактику. За семь недель наши уступки украинской стороне не принесли результатов, поэтому мы усиливаем протест", - заявила Озигала.

Вместе с тем в очереди на регистрацию перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская" находятся 950 грузовиков. Ориентировочное время их ожидания на пересечение границы составляет 12 дней. При нормальных обстоятельствах – примерно 80 часов.

24 декабря польские протестующие прекратили блокаду пункта пропуска "Медика - Шегини" из-за праздников, но 2 или 3 января 2024 года они могут возобновить забастовку на границе. Один из организаторов забастовки Роман Кондрув заявил, что в случае получения письменного заявления от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены, протест, вероятно, не будет возобновлен.

Протест польских перевозчиков

Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец - Корчова", "Ягодин - Дорогуск" и "Рава-Русская - Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Затем заблокировали еще один пункт – "Шегини-Медика".

Причиной акции протеста организаторы назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Напомним, 18 декабря польские перевозчики в очередной раз заблокировали проезд грузовиков через КПП "Дорогуск - Ягодин". Перерыв длился всего неделю – перед этим 11 декабря КПП был разблокирован.