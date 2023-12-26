Час очікування вантажівок на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" збільшився до 1 місяця

Час очікування далекобійниками виїзду з Польщі через КПП з Україною в Дорогуську збільшився до 30 днів. Як повідомили у Палаті податкового адміністрування у Любліні, причиною цього є активізація протесту перевізників, які пропускають лише по одному транспортному засобу кожні три години.

Про це повідомляє Rmf24.

Наразі у черзі на виїзд з Польщі в Україну перед пунктом пропуску "Дорогуськ" перебувають 1,5 тисяч вантажівок.

"Орієнтовний час очікування з врахуванням нинішнього темпу пропуску, з яким вантажівкам дозволено проходити через перевізників, складає більше місяця", - йдеться у повідомленні.

Зазвичай час очікування такої кількості вантажівок для оформлення в Дорогуську склав би близько 68 годин. Черга з вантажівок наразі складає приблизно 40 км.

За словами лідера протесту перевізників Едити Озигали, посилення блокади полягає в тому, що тепер у бік України кожні три години пропускається лише одна вантажівка. До сих пір пропускалося 3 вантажівки на годину.

"Протест триває вже восьмий тиждень, ми повинні якось змінити тактику. За сім тижнів наші поступки українській стороні не принесли результатів, тому ми посилюємо протест",- заявила Озигала.

Разом з тим, у черзі на реєстрацію перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська" перебувають 950 вантажівок. Орієнтовний час їх очікування на перетин кордону складає 12 днів. За нормальних обставин – приблизно 80 годин.

24 грудня польські протестувальники припинили блокаду пункту пропуску "Медика – Шегині" через свята, але 2 або 3 січня 2024 року вони можуть відновити страйк на кордоні. Один із організаторів страйку Роман Кондрув заявив, що у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.

Протест польських перевізників

Польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною 6-го листопада, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Потім заблокували ще один пункт - "Шегині-Медика".

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Нагадаємо, 18 грудня польські перевізники в черговий раз заблокували проїзд вантажівок через "Дорогуськ – Ягодин". Перерва тривала лише тиждень – перед цим 11 грудня КПП був розблокований.