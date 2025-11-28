Запланована подія 2

Задачка для шефа

На рынке наблюдается уменьшение количества посетителей общепита
Заведения питания приспосабливаются к работе в условиях увеличения среднего чека и сокращения трафика посетителей.

По оценкам аналитиков украинской компании Poster, автоматизирующей работу ресторанов, в первом полугодии 2025 года выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, по мнению экспертов, этот рост произошел благодаря росту цен, а не большему количеству гостей. Исследование основывалось на неперсонализированной агрегированной статистике данных продаж Poster и охватило 8,8 тыс. общепитов всех типов из всех регионов Украины, работавших в течение всего периода исследования.

По выводам аналитиков, лучшую динамику по выручке продемонстрировал Львов: там этот показатель заведений общепита вырос за 6 месяцев 2025 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сразу за ним Одесса и Харьков с приростом в 6% и Днепр — +5%. Столица замыкает пятерку с символическим ростом выручки в 1%.

Что касается форматов ресторанов, то лидерами по темпам роста в Украине стали суши-учреждения, где увеличение выручки достигло 9%, что позволило оставить позади кафе, пекарни и пиццерии с приростом выручки на уровне 5%, 4% и 3% соответственно. У баров и ресторанов и подавно наблюдалось хоть и незначительное, но сокращение выручки на 1%.

В то же время наблюдается уменьшение количества посетителей общепита. Авторы исследования утверждают, что по итогам I полугодия 2025 трафик снизился на 9%. Посещаемость на уровне прошлого года смогли сохранить опять же суши-учреждения. В других форматах падение посещаемости оценивается в пределах от 7 до 16% в зависимости от формата. Наиболее ощутимое сокращение посетителей ощущается в барах и ресторанах – 16%.

Спасает ситуацию выросший на 17% средний чек в заведениях Украины до 171 грн. По данным аналитиков, больше всего подорожали бары (+19%, до 476 грн) и кофейни (+18%, до 108 грн). В кафе средний счет вырос до 307 грн (+17%), а в ресторанах – до 675 грн (+17%). В то же время, средний чек пиццерий теперь в среднем составляет 324 грн (+16%), пекарен — 82 грн (+14%), а суши — 670 грн (+12%).

Фактически цифры свидетельствуют о том, что украинцы, хоть и посещают рестораны, бары и кафе не так часто как раньше, заказывают не меньше. Посетители готовы покупать любимый кофе или ужин в ресторане, несмотря на увеличенную стоимость.

Замедлились, но выстояли

По оценкам участников рынка, 2025 оказался периодом замедления для ресторанной отрасли. Если в 2023 году выручка выросла на 40%, в 2024-м — на 10%, то за первое полугодие 2025-го только на 5%.

Мы видим также сокращение посещаемости заведений Украины на 8,5% в январе-августе по сравнению с прошлым годом. Ключевая проблема — люди меньше посещают заведения из-за снижения платежеспособности.

Родион Ерошек
Родион Ерошек CEO и соучредитель украинской компании по автоматизации заведений Poster

Ситуацию также усугубляет дефицит кадров, подорожание продуктов и аренды. При всем этом рынок показывает устойчивость.

"Пока мы не фиксируем массовых закрытий заведений. Количество кафе и ресторанов, которые продолжают работать, и готовящихся к открытию — в пределах средних значений. Но важно, что отрасль становится более профессиональной: новые проекты запускают в основном опытные рестораторы, которые взвешенно оценивают риски, ищут новые бизнес-модели, пересматривают меню и экспериментируют с форматами", — рассказывает Родион Ерошек.

Примером этого может служить МакДональдз в Украине, который 28 октября запустил в тестовом режиме возможность оформления и оплаты заказа в мобильном приложении. Такая услуга работает пока в четырех ресторанах Киева. После тестового периода компания планирует запустить сервис по всей стране. По мнению эксперта, когда рынок находится на плато или стагнирует, учреждениям приходится работать над эффективностью и отказываться от лишнего.

"Рестораторам нужно закрывать убыточные заведения, пробовать новые локации, отказываться от продуктов или категорий меню, которые генерируют мало прибыли", — считает Родион Ерошек, хотя и признает, что для владельца ресторана определить, от чего отказаться, обычно гораздо труднее, чем что-либо добавить. Хотя именно работа над эффективностью поможет пройти участникам рынка через сложный период.

Отраслевые лидеры

"МакДональдс" в Украине
Год основания: 1997

Фото 2 — Задачка для шефа

"Макдональдс" в Украине — американская сеть ресторанов быстрого обслуживания, являющаяся лидером в своей отрасли. Первый ресторан компании открылся в Киеве в 1997 году, а сегодня в Украине их насчитывается 109. В этом году сеть активно открывает заведения на Закарпатье. В целом в течение 2024 года сеть открыла 8 новых ресторанов в разных городах страны и направила в бюджет 2,6 млрд грн налогов. Каждый год бренд занимает место среди лучших работодателей и крупнейших налогоплательщиков страны. Кроме этого, "Макдональдс" выступает партнером-основателем и главным корпоративным партнером благотворительного фонда "Фонд Дом Рональда Макдональда в Украине".

KFC
Год основания: 2012

Фото 3 — Задачка для шефа

KFC — американская сеть ресторанов быстрого питания, более 10 лет работающая в Украине. В настоящее время в Украине насчитывается 64 заведения быстрого питания, в том числе веганский ресторан, который открылся на базе уже существующего заведения в столичном ТРЦ Blockbuster Mall. В меню есть бургеры, стрипсы и твистеры, но они без мяса. Также заменили фирменную курятину растительным белоком на основе грибов — микопротеин. На украинском рынке во всех заведениях компания запустила новую линейку блюд украинской кухни. В меню вошли, в частности, котлета по-киевски с картофелем и соусом с салом и чесноком, американские драники, сыр с беконом и солеными огурцами, а также сезонные горячие напитки.

Domino's Pizza Украина
Год основания: 2010

Фото 4 — Задачка для шефа

Domino's Pizza Ukraine – украинское подразделение международной сети пиццерий Domino's Pizza. Сегодня в Украине насчитывается 65 заведений сети, работающих в Украине по франшизе и представленных в Киеве, Виннице, Львове, Одессе, Житомире, Черноморске и Киевской области. из-за войны компания была вынуждена закрыть все свои заведения на юге и востоке Украины. Сеть фокусируется на быстрой доставке заказов в течение 30 минут, а также адаптирует меню к местным вкусам, добавляя различные позиции. Глобальная компания Domino's Pizza Inc. увеличила выручку во втором квартале 2025 финансового года на 4%, при этом ее чистая прибыль снизилась на 8%.