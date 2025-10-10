Запланированный маркетинговый взрыв. Как хор Гомін продает 300 билетов за 30 минут

Миллионы просмотров в TikTok хорового исполнения песни "Цей сон" мгновенно сделали хор Гомін популярным и успешным. Если раньше коллектив давал по 5-8 концертов ежемесячно в родном Львове, то теперь по 40-50 выступлений за тот же период по всей Украине. Руководитель хора Вадим Яценко — новая звезда социальных сетей, руководство увеличивает рекламные расходы и повысило зарплату коллективу. Это пока один из немногих примеров, как государственная организация смогла создать действительно успешный проект в шоу-бизнесе, ведь хор Гомін входит в состав Львовского органного зала. А сам зал — коммунальное предприятие Львовского областного совета.

Но все это совсем не случайная история. Руководство хора долго искало квалифицированного и харизматичного руководителя, обновляло репертуар, искало новые режиссерские решения.

Как все это происходило, почему удалось сделать популярным академическое хоровое пение — в интервью Delo.ua рассказал Тарас Демко, культурный менеджер, один из директоров Львовского органного зала.

Начну наш разговор сразу с главного вопроса. Тарас, Вы себя позиционируете как менеджер культуры. Поделитесь, пожалуйста, какая формула успеха этого вида управления на примере хора Гомін?

— Хор Гомін был основан в 1988 году, с 90-х он работает под юрисдикцией управления культуры Львовского городского совета, то есть муниципальным. Его присоединили ко Львовскому органному залу в начале 2023 года.

Перед нами встала задача развивать хор, потому что раньше у нас работали только музыканты-инструменталисты, а также мы развивали проектный оркестр.

Вместе с приходом хора у нас возникло много интересных вызовов, необходимо было урегулировать разнообразные командные аспекты, контракты артистов и репетиционный процесс, но наибольшей проблемой был низкий спрос на хоровую музыку.

Организуя концерты хора Гомін мы поняли, что билеты не будут продаваться очень активно в самом начале, потому что ситуация с хорами была сложной по всей Украине. Хоровое искусство — это тот тип искусства, которое привлекает много пассионариев, то есть людей, действительно горящих своей работой. Хоры в нашей стране бывают либо муниципальные, либо государственные, национальные, либо любительские. Это не те организации, у которых избыток ресурса — в этой сфере часто жалуются на низкие зарплаты и отток людей, отсутствие мотивации. Это печальная ситуация.

А как показать аудитории успешный кейс, что хор — это очень круто? И мы можем ставить в продажу эти события, которые будут посещать? Это была одна из наших целей. Мы начали думать, что делать — прошли много художественных экспериментов с разными концертными программами и смотрели, на что реагирует публика. Придумывали концепции: и хоровую музыку при свечах — это тренд, который мы, кстати, задали в Украине, именно во Львовском органном зале, и серьезную академическую музыку, и коллаборации с разными составами и инструментами.

Тарас Демко

Параллельно мы организовали конкурсы на должности новых артистов, то есть кастинги. Нам пришлось сменить состав хора Гомін, но к нам пришли действительно замечательные певцы. Одновременно мы активно искали дирижера хора. Этот процесс был длительным, потому что за год мы пригласили на разные проекты около 10 дирижеров. Одним из них был Вадим, и уже в августе 2023 мы ему предложили стать художественным руководителем хора. Он очень талантливый хормейстер, певец и музыкант. Вадим также работает главным хормейстером во Львовской опере.

Обновленный состав хора представил новую и интересную хоровую программу на фестивале в Швеции уже буквально через несколько месяцев. А во время нашей следующей гастрольной поездки мы провели флешмоб — исполнение "Щедрика" — на центральной станции метро Стокгольма. Видео этого перформанса я опубликовал на своей странице в TikTok, результат — 1 млн просмотров.

Хоровые программы стали вызывать большой интерес, особенно среди блоггеров. Маркетинг важен, но он не может быть на голом месте — должен быть качественный и профессиональный продукт. Потому что благодаря маркетингу мы рекламируем наши концерты, предлагаем покупать билеты и приходить на события, но когда посетители увидят, что реклама ничем не подкреплена, то это не будет иметь желаемого эффекта. Надо иметь очень мощный человеческий потенциал, команду, организовать системную и всем понятную репетиционную и концертную работу над изучением новых программ — это и является ключевым в культурном менеджменте.

За какими эмоциями люди приходят на концерты Гомін?

— Мы ждем посетителей, чтобы поделиться с ними чем-нибудь важным. Это важное зависит от разных концертных программ. Мы работаем для очень широкой аудитории, конечно. У нас в действительности есть несколько целевых аудиторий, потому что художественный продукт следует дифференцировать и четко знать, для кого мы это делаем. Например, в органном зале есть программы для детей, есть программы, которые будут интересны людям для романтических свиданий, а также для любителей и знатоков академической музыки и т.д.

А кто ядро целевой аудитории хора?

— До мая мы идентифицировали нашу основную аудиторию хора как любители хоровой музыки и, возможно, те, кто сами когда-то пели в хоре в детстве, и те, кто готов на разные эксперименты. Это была очень диверсифицированная группа. Как оказалось, людей с хоровым опытом очень много в Украине. Ибо в каждой школе есть хор. Сейчас мы вышли на более широкий целевой ресурс — это люди, интересующиеся украинским, которые хотят открыть для себя новое качество. А также люди, интересующиеся украинским театром, кино. Таких людей сейчас тоже очень много.

Гомін — муниципальный проект, но в своей работе вы используете маркетинговые инструменты. ТіkTок сыграл основную роль в продвижении, потому что на первый взгляд кажется, что ваша аудитория "не сидит" в TikTоk и это какие-то не сочетающиеся вещи. Или я ошибаюсь?

— Мы проанализировали маркетинговый взрыв хора. Это связываю с несколькими аспектами. У нас профессиональная команда в рекламном отделе, мы не используем только один инструмент, а несколько средств: от имейл-рассылки до таргетированной рекламы в Интернете, сотрудничество со СМИ, блоггерами, креативы и эксперименты.

Мы увидели, что TikTоk хорошо работает, когда опубликовал видео флешмоба, и решили идти по этому пути, потому что присутствие в социальных сетях влияет на продажи.

Раньше на всех концертах хора и органного зала мы разрешали посетителям свободную любительскую съемку. На концерте ретро песен Гомін мы решили ограничить съемку. Это был обдуманный шаг, потому что хотели сделать свой профессиональный контент и опубликовать в социальных сетях. Когда реализовали идею — произошел взрыв! Просмотры зашкаливали — люди хотели взять клочок этой программы, потому что на видео хор не просто поет, но и ходит в зал, танцует, исполняет театральные сценки. Живые эмоции. С этого и начался информационный бум.

Инновационность — это то, что делаешь впервые и по-новому. В современном мире придумать что-то новое и успешное — это найти сочетание чего-то на первый взгляд не сочетающего.

Гомін исполнял трек в последней серии сериала "Чернобыль". Почему тогда, имея коллаборацию со всемирно известным брендом HBO, хор не стал популярен?

— Тогда хор был другим. Состав хора другой, хотя некоторые певцы остались. Другие люди, другая организация, руководство, менеджмент.

Хор сотрудничал с нашим концертным залом — они давали концерты, и мы были партнерами. И тогда я разговаривал с коллективом хора, чтобы использовать эту медийность "Чернобыля". Я предлагал, чтобы хор выступил на сцене в желтых противорадиационных плащах и масках. Я говорил им: "Мы за минуту продадим зал, если вы выступите в концептуальном образе". Но они, к сожалению, не согласились, потому что были другие планы. А это была возможность для развития, потому что я верил, что тогда хор мог очень хорошо взлететь, потому что сериал пользовался мировой популярностью. Это нужно было использовать!

Пиар и маркетинг — это просто инструменты, а секрет успеха — быть быстрым, реагировать на текущие вызовы и иметь стратегию. Понимать, куда двигаемся и что мы хотим. Использовать инструменты согласно поставленной цели. Или стратегически импровизировать.

В один день хор проснулся знаменитым. Как миллионные просмотры сказались на финансовых показателях — у вас увеличились продажи, приглашения, партнерства, гонорары?

— Вдруг, увидев тенденцию к увеличению просмотров, поняли, что это повлияет на продажи. Мы должны были быть мгновенно готовы к следующим шагам, потому что это та вещь, которая может застать любого врасплох. Просмотры можно использовать по-разному: просто наслаждаться видео или успешно использовать. Здесь очень важно было иметь стратегию развития. Мы поняли, что это имеет потенциал усилить нашу стратегию. А наша стратегия — это гастроли и организация большего количества концертов, развитие коллектива и органного зала, в который придет новая аудитория. Поэтому мы мгновенно реагировали и сразу по запросу аудитории добавили дополнительные концерты до конца года. Билеты мгновенно продавались. К слову, мы планируем события на 3-4 месяца вперед, что в условиях военного положения очень сложно. Тем не менее это очень важно в условиях неопределенности — иметь какие-то зафиксированные вещи.

Во сколько раз увеличилось количество концертов и во сколько раз увеличилась продажа билетов?

— Билеты продаются в течение получаса.

А раньше сколько нужно было времени, чтобы продать такое же количество билетов?

— Это были органические продажи — билет могли купить и за час до концерта. Наши концерты всегда хорошо продавались, но все зависит от концертной программы. В среднем билеты на хор Гомін продавались в течение двух месяцев. А после видео в TikTоk — за полчаса.

Насколько увеличилось количество концертов и проданных билетов в августе и сентябре?

— Наш концертный зал вмещает около 300 человек. Раньше хор проводил 5-8 концертов каждый месяц и раз в два месяца пытались готовить новую программу. Это много. В августе 2025 хор дал 10 концертов во Львове. Запрос был большим и мы организовали всеукраинский тур — в августе дали 44 концерта за пределами Львова. Более полусотни концертов в августе. В рамках тура мы планировали охватить все крупные города. Но постоянно добавляем концерты, и какая конечная цифра — смогу вам сказать, когда тур закончится.

Количество проданных билетов выросло как минимум вдвое. Но могу сказать, что мы стараемся подсчитытать публику. В августе у нас было более 40 тысяч посетителей событий Львовского органного зала и в частности хора Гомін. Почти такая же цифра, чуть больше, посетителей в сентябре. И есть тенденция к увеличению. Для нас также важна социальная и благотворительная составляющая. Это часть работы. У нас есть действенная программа поддержки военных, ветеранов, ВПЛ и других категорий лиц, бесплатно посещающих концерты. Плюс — благотворительная составляющая нашего гастрольного тура — передали один млн гривен на нужды ГУР. А также вместе с нашими партнерами TEATR.org.ua хотим купить 50 пикапов для Сил обороны Украины. Это вещи, которые не приходят просто от TikTоk.

Какие основные расходы хора Гомін?

— Мы не разделяем расходы хора и расходы органного зала, потому что это один институт. Оплата труда, командировки — основные расходы. Учитывая повышенный интерес, мы усилили рекламные бюджеты.

Насколько успешна идея с брендированными мерчами?

— У нас уже длительное и очень теплое сотрудничество с брендом украинской одежды HYGGE HOODIE. Мы у них заказывали худи и футболки для Львовского органного зала с надписью "Бандера органный", потому что зал находится на улице Степана Бандеры во Львове. Эта идея была очень успешной несколько лет назад.

В этом году мы снова пригласили их к сотрудничеству. Это уникальное сотрудничество бизнеса и нашей концертной организации. Для нас это реклама и одежда для хора и продвижение хоровой культуры.

В каких регионах Украины у вас наибольшая популярность и посещаемость?

— В Киеве, Тернополе и Ивано-Франковске наш хор пользуется наибольшей популярностью. Мы уже сбились со счета, сколько хор Гомін дал концертов в этих городах.

Тарас, какие планы на будущее, возможно, хор будет участвовать в Евровидении?

— Нет-нет, ни в коем случае. Евровидение имеет ограничение до шести человек, кажется. Это другой формат, а наш формат — классическая академическая музыка.

Наш формат — украинские песни, требующие от исполнителей обладания глубокой академической манерой исполнения. И это не тот тип шоу, который мы хотим делать. Хотя сам конкурс хороший и Украину нужно презентовать на таких площадках. Наши планы — продолжать делать качественный профессиональный художественный продукт. Кстати, перед тем как хор приобрел большую популярность, мы анонсировали и поставили себе амбициозную цель — записать 180 хоровых произведений Николая Леонтовича. Записали уже несколько. И собственно хор в промежутках между концертами планирует еще записи. Мы сотрудничаем с Национальным радио, чтобы присутствовать в фондах радио. Это амбициозный проект, который расширяет нашу аудиторию и войдет в историю.

В ноябре запланировано 35 концертов в рамках Европейского тура, где мы представим новую Рождественскую программу праздничных песен и колядок. В этой программе будут представлены театральные элементы. Во многих странах — Sold out, концерты в Лондоне и Варшаве уже проданы.

В 2026 году у нас запланирован тур США, но пока финальной цифры по количеству концертов нет.

Сколько в общей сложности работников в хоре Гомін?

— 26 в хоре и 80 — во Львовском органном зале. Но мы не разделяем работников, ведь это одна организация. Потому что это объединение и является секретом реформы. Потому что раньше в хоре не хватало людей, которые занимались чем-то другим, кроме пения. Это очень большая проблема всех аналогичных коллективов. Некому заниматься рекламой или хозяйственными, административными проблемами. Потому все жалуются, и зарплаты маленькие. Это очень актуальная проблема. Один из секретов успеха в том, что в нашей команде есть артисты и есть работники, которые менеджерят процессы, отвечающие за рекламу, например.

Тарас, Вы перевыполнили вашу начальную стратегию? Результаты ожидаемы или нет?

— Когда стало известно, что хор Гомін будет в составе органного зала, мы провели стратегирование. Использовали различные методы, такие как SWOT, моделирование воздействий, зафиксировали миссию, видение и ценности. И создали такой документ мечты. Именно тогда эти вещи, которые сейчас происходят, заложили в небольшом текстовом документе на 15 страниц.

Недавно просматривал файл и был удивлен, потому что все, о чем мы мечтать даже не могли, было сказано еще тогда. Мы еще не знали, что будем менять состав и состоится невероятное крутое сотрудничество с Вадимом Яценко. Эта стратегия перевыполнена в несколько раз. Поэтому важно планировать, даже если не знаешь, на чем стоишь. Мы с хористами очень часто вспоминаем тот момент и то стратегическое совещание.