Известный fashion-проект из Нью-Йорка поддержал Украину на Парижской неделе моды

Изабель Шапю и Нельсон Тиберген поразили гостей недели моды и своих подписчиков в Instagram элегантными туалетами в цветах украинского флага

28 февраля 2022 года, в столице Франции началась традиционная неделя моды. В этот раз на мероприятии был замечен и известный нью-йоркский fashion-проект Young Emperors.

Пара выбрала одежду в цветах флага Украины: Изабель Шапю оделась в желтый костюм, а Нельсон Тиберген – в голубой.

«Paris Fashion week – Day 1 🇺🇦 наши мысли с тобой» – написала пара в Instagram. Пост уже получил более 13 тысяч лайков.

"Мы смотрим постоянно смотрим новости 24/7, находимся в постоянной тревоге и страхе. Мы боимся за Украину, боимся за Европу, боимся за мир. Европа – это наш дом, символ демократии и свободы. Наши сердца с украинским народом, нашими украинскими друзьями -- написала fashion-пара в другом посте с фото где, Изабель и Нельсон держатся за руки.

Проект Young Emperors известен тем, что Изабель и Нельсон всегда выбирают для фото похожий наряд – как близнецы. Снимки пара регулярно публикуются в Vogue. Они сотрудничают с топовыми мировыми брендами – такими как Fendi, Prada, Gucci, Balmain.