Відомий fashion-проєкт з Нью-Йорка підтримав Україну на Паризькому тижні моди

Ізабель Шапю та Нельсон Тіберген вразили гостей тижня моди елегантним дрес-кодом в кольорах українського прапора

28 лютого 2022, у столиці Франції розпочався традиційний тиждень моди. Цього разу на заході було помічено й відомий нью-йоркський fashion-проєкт Young Emperors.

Пара обрала одяг у кольорах прапору України: Ізабель Шапю вбралася в жовтий костюм, а Нельсон Тіберген — в блакитний.

«Paris Fashion week — Day 1 🇺🇦 наші думки з тобою» — написала пара у Instagram. Пост вже отримав понад 13 тисяч лайків.

"Ми дивимось постійно дивимося новини 24/7, перебуваємо в постійній тривозі та страху. Ми боїмося за Україну, боїмося за Європу, боїмося за світ. Європа – це наш дім, символ демократії та свободи. Наші серця з українським народом, нашими українськими друзями" -- написала fashion-пара в іншому пості з фото де, Ізабель та Нельсон тримаються за руки.

Проєкт Young Emperors відомий тим, що Ізабель та Нельсон завжди обирають для фото схоже вбрання — як близнюки. Знімки пари регулярно публікуються у Vogue. Вони співпрацюють з топовими світовими брендами — такими як Fendi, Prada, Gucci, Balmain.