«Мы были рекрутами» Любомира Левицкого выходит на большие экраны. Премьера - 2 мая

Документальная лента о 3-й отдельной штурмовой бригаде известного украинского режиссера, сценариста и продюсера Любомира Левицкого («Штольня», «Тени незабытых предков», «Иди за мной») выходит в национальный прокат — со 2 мая посмотреть ее можно будет в большинстве популярных украинских кинотеатров.

«Мы были рекрутами» — общий проект Любомира Левицкого и 3 ОШБр, снятые при поддержке компании Favbet без привлечения государственных средств. Фильм создан в необычном для украинского кинематографа жанре мокьюментарии, объединяющем художественный вымысел с документальными съемками и привлечением реальных персонажей.

В центре сюжета ленты — юноша на псевдо «Журналист», который вместо того, чтобы описывать исторические события для СМИ, решает стать их частью и «ворваться в решающую битву». Это решение приводит его в состав знаменитой бригады в качестве рекрута. Роль главного героя сыграла в актер Борис Савенко.

Остальные актеры фильма играют сами себя, потому что они — кадровые бойцы бригады. В течение фильма военные рассказывают свои истории «Журналисту», давая зрителям в никальную возможность услышать и увидеть, что скрывается за репортажами о боях за освобождение Украины.

«Мы были рекрутами» – это 8 очень личных, но сильных историй. Это не просто рассказы об изнурительных тренировках и ожесточенных штурмах, а глубокий взгляд на то, что значит быть украинским воином, ведь военнослужащие здесь не просто абстрактные «защитники», а в первую очередь люди с собственной философией, взглядами, мечтами и характерами.

«Всю мою кинематографическую жизнь я пытаюсь пропускать наши украинские реалии через свое режиссерское видение. Война вынудила меня перейти к документалистике. Моей первой работой стал фильм "Иди за мной", набравший миллионы просмотров на YouTube и получивший 8 международных наград. Второй работой стал фильм "Мы были рекрутами", в котором я использовал документальные материалы, снятые самими бойцами. Моя цель — заложить начало статуса элитарности нашим воинам через кинематограф. Сегодня тяжело всем, но только вместе мы победим. Наша сила – в нашем единстве», – рассказывает Любомир Левицкий.

« Лента Любомира Левицкого демонстрирует новый подход к освещению войны и истории украинских военнослужащих. Истории, которые, по нашему мнению, достойны того, чтобы их помнили. Спасибо режиссеру за уникальное видение, а бойцам 3-й ОШБр – за их ежедневный труд по освобождению украинской земли », – говорят в Favbet.