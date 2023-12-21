Королевской сообщили о новом подозрении из-за незадекларированной недвижимости в Киевской области и РФ

Бывшая народная депутатка от запрещенной партии ОПЗЖ Наталья Королевская в декларации за 2020 год не указала два земельных участка в Обуховском районе под Киевом общей площадью 0,829 га, а также жилой дом и земельный участок в Московской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что 20 декабря 2023 года прокурор САП и детективы НАБУ сообщили об изменении ранее уведомленного подозрения бывшему народному депутату, не задекларировавшему земельные участки в Киевской и РФ.

В настоящее время действия бывшего нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

"Народный депутат в декларации за 2020 год не указал два земельных участка в Обуховском районе общей площадью 0,829 га и стоимостью свыше 2,5 млн грн, а также жилой дом и земельный участок, расположенные в Московской области РФ стоимостью почти 1,8 млн грн. Сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составила более 4,315 млн грн", - отметили в САП.

Однако в рамках дальнейшего досудебного расследования установлено, что стоимость незадекларированного имущества намного больше, чем установлено изначально, и составляет почти 13,015 млн грн, что превышает 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

"Учитывая, что бывший нардеп скрывается от следствия, об изменении подозрения ей уведомлено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины", - подчеркнули в САП.

САП не сообщает имени подозреваемой, но, по данным СМИ, речь идет о бывшей депутатке Наталии Королевской.

Напомним, в феврале НАБУ сообщило Королевской о подозрении в внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год.

В тот же месяц Верховная Рада прекратила полномочия Королевской из-за ее заявления о сложении мандата. Тогда же аналогичное решение было поддержано, в частности, в отношении ее мужа Юрия Солода.

"Украинская правда" сообщала, что Королевская и Солод проживают в Дубае.

В июне 2023 года НАБУ объявило в розыск Королевскую.