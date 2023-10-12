Мошенники требовали у кандидатки в ректоры $50 000 за фейковое содействие в избрании на должность

Служба безопасности совместно с ГБР задержала двух мошенников, пытавшихся выманить деньги у претендентки на должность ректора одного из Винницких заведений высшего образования.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за 50 тысяч американских долларов мошенники обещали кандидату помочь с назначением на руководящий пост в университете.

"В ходе разговора с потерпевшим лицом фигуранты представлялись должностными лицами "антикоррупционных органов". Для "решения вопроса" мошенники уверяли, что якобы привлекут свои связи в высших органах власти", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали одного из злоумышленников при получении им первой части "оговоренной" суммы в размере 20 тыс. долларов США. Затем был задержан его сообщник.

"По данным следствия, при реализации сделки один из фигурантов представлялся руководителем так называемого "обособленного подразделения антикоррупционного комитета в Винницкой области". Другой – главой вымышленного" антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины. При этом никакого отношения к работе антикоррупционных органов или украинского парламента у них нет", - подчеркнули в СБУ.

Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц);

ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

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