В Кривому Розі викрили шахрая, що "продавав" неіснуючі авто, зокрема для ЗСУ

Криворізьке районне управління поліції спільно з управлінням протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області повідомили про підозру чоловіку, що ошукав 21 жителя різних регіонів України, завдавши шкоди майже на 3 мільйона гривень.

Як повідомляють обласні управління поліції та прокуратура, зловмисником виявився 36-річний мешканець Кривого Рогу. За даними слідства, він розміщував на відомих торгівельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою із-за кордону за найбільш привабливою ціною.

У подальшому підозрюваний отримував кошти в якості передплати, зокрема від військових та волонтерів, які шукали транспорт для потреб Збройних сил України. Однак далі свої зобов’язання він не виконував і не виходив на зв'язок.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили мобільні телефони, SIM-картки, комп’ютерну техніку, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, чорнові записи та гроші.

27 вересня чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди).

Фото: ГУНП в Дніпропетровській області

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що в березні суд в Одесі суд виніс обвинувальний вирок мешканкці обласного центру, яка "продавала" відсутнє у неї військове спорядження для українських захисників.