В Кривом Роге разоблачили мошенника, "продававшего" несуществующие авто, в частности для ВСУ

Криворожское районное управление полиции совместно с управлением противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области сообщили о подозрении мужчине, обманувшему 21 жителя разных регионов Украины, нанеся ущерб почти на 3 миллиона гривен.

Как сообщают областные управления полиции ипрокуратура, злоумышленником оказался 36-летний житель Кривого Рога. По данным следствия, он размещал на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже легковых автомобилей с доставкой из-за границы по наиболее привлекательной цене.

В дальнейшем подозреваемый получал средства в качестве предоплаты, в частности, от военных и волонтеров, которые искали транспорт для нужд Вооруженных сил Украины. Однако дальше свои обязательства он не выполнял и на связь не выходил.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства мужчины правоохранители изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, компьютерную технику, электронные накопители информации, банковские карты, черновые записи и деньги.

27 сентября мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо причинившее значительный ущерб).

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Напомним также, что в марте суд в Одессе суд вынес обвинительный приговор жительнице областного центра, которая "продавала" отсутствующее у нее военное снаряжение для украинских защитников.