СБУ сообщила о подозрении судьям конституционного суда РФ: "узаконили присоединение" оккупированных районов Украины

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины 10 судей конституционного суда РФ, причастных к "легитимизации" кремлевского режима во временно захваченных районах Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 2 октября прошлого года судьи КС РФ сочли "законными" договоры о "присоединении" к России временно оккупированных территорий Украины.

Для этого судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", а также части Запорожской и Херсонской областей.

В тот момент конституционный суд РФ состоял из 10 действующих судей, включая главу этого учреждения. Таким образом, доказательства собраны на всех должностных лиц, поддержавших это решение.

Высшее военно-политическое руководство России использовало данное заключение КС РФ как формальный этап в аннексии захваченных районов Украины.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российским судьям о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - отметили в СБУ.

Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантов к ответственности за преступления против Украины.

Ранее СБУ собрала масштабную доказательную базу в руководителя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В частности, задокументирована его деятельность по введению оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины.