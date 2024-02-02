Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева стоимостью почти 500 млн грн (ФОТО)

По материалам Службы безопасности суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева, причастного к финансированию вооруженной агрессии РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму.

В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где проживает Царев.

Как сообщают в СБУ, общая стоимость арестованной недвижимости "экс-регионала" составляет около полу миллиарда гривен.

"Блокировка активов фигуранта позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества", - подчеркнули в СБУ.

По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ.

"Таким образом, он регулярно платит деньги из рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов"", - отметили в СБУ.

Кроме того, Царев заключил договор с подразделением Росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экснардепа.

"Деньги за такие услуги бывший "регионал" платит непосредственно на банковские счета оккупационной группировки РФ, которая дислоцируется на временно захваченном полуострове", - подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Цареву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывшего народного депутата Олега Царева. По данным следствия, он сотрудничал с руководством Минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения. Установлено, что экснардеп "сливал" агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины. Именно Царев передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Еще в мае 2022 года Шевченковский районный суд Киева принял решение по делу бывшего народного депутата Олега Царева, обвиняемого в сепаратизме. Его признали виновным и приговорили к 12 годам заключения.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину кафиры привезли Царева на тогда еще захваченную территорию в Киевской области (ВСУ освободили регион в марте). Экс-депутат якобы приехал с "гуманитарной помощью" и сделал оттуда заявление для пропагандистских российских СМИ.