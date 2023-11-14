Олегу Цареву объявили о новом подозрении: финансирует Росгвардию

Бывшему народному депутату Украины V–VII созывов Олегу Цареву сообщили о еще одном подозрении за финансирование Росгвардии.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, бывший член запрещенной в Украине Партии регионов в 2014 году уехал в РФ.

"На сегодняшний день он активно сотрудничает с военно-политическим руководством государства-агрессора с целью нанесения ущерба обороноспособности Украины. Для сбора информации использует свои знакомства и связи в стране", - отмечают в прокуратуре.

Следствие получило доказательства финансирования Царевым вооруженных формирований оккупационных властей на территории АР Крым.

"Экснардеп имел там недвижимость и ряд предприятий. После аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер", - подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих Цареву музея-усадьбы и санатория в городе Ялта. Они переведены на счета «Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» федеральной службы войск национальной гвардии РФ».

"Фактически подозреваемый финансирует оккупационные войска государства-агрессора в украинском Крыму. Ему инкриминировано финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывшего народного депутата Олега Царева. По данным следствия, он сотрудничал с руководством Минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения. Установлено, что экснардеп "сливал" агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины. Именно Царев передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Еще в мае 2022 года Шевченковский районный суд Киева принял решение по делу бывшего народного депутата Олега Царева, обвиняемого в сепаратизме. Его признали виновным и приговорили к 12 годам заключения.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину кафиры привезли Царева на тогда еще захваченную территорию в Киевской области (ВСУ освободили регион в марте). Экс-депутат якобы приехал с "гуманитарной помощью" и сделал оттуда заявление для пропагандистских российских СМИ.