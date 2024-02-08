Шуфричу сообщили о новом подозрении: финансировал Росгвардию в Крыму

Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора и ГБР собрала новые доказательства антиукраинской деятельности народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, Шуфрич наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно захваченном Крыму.

Как сообщают в СБУ, нардеп платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова.

"Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз. Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с «дачей Виктора Медведчука». Эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была жена кума Путина Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича", - отмечают в СБУ.

Впоследствии фигуранты организовали подписание договора со структурами Росгвардии на «охрану» объекта в Крыму, согласно которому ежемесячно переводилось на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей.

"Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная Шуфричу компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей", - отмечают в СБУ.

Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет РФ, уплачивая налоги и сборы.

В ходе обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и помещениях фигурантов в Киеве обнаружены документация, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

"На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности и ГБР сообщили Нестору Шуфричу и его юристу о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ) территории или государственной границы Украины)", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Шуфрича подозревают в государственной измене

Напомним, что 15 сентября Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины сообщили Шуфричу о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена). В тот же день он был арестован.

Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.

Но Верховная рада до сих пор не лишила Шуфрича депутатского мандата, но сняли его с должности председателя Комитета по свободе слова.