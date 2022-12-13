В Одессе будут судить правоохранителя, ограбившего бизнесмена на $200 тысяч

Государственное бюро расследований завершило расследование и передало в суд обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя, который с двумя сообщниками напал и ограбил жителя Одессы.

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Как говорится в сообщении ведомства, в сентябре текущего года в Одессе правоохранитель узнал, что местный предприниматель планирует снять с банковского счета значительную сумму денег. Вместе с сообщниками он проследовал за мужчиной от банка до дома.

В подъезде они напали на него и отобрали 200 тысяч долларов. Грабителей задержали при попытке бегства с места преступления с награбленным. Правоохранитель в настоящее время уволен с места службы.

Вместе с сообщниками он обвиняется в грабеже, совершенном организованной группой (часть 5 статьи 186 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

Напомним также, что в ноябре ГБР завершило расследование и передало в суд дело против задержанного в начале августа начальника таможенного поста "Рени" Одесской таможни, который взимал с брокеров фиксированную плату за оформление документов на экспорт зерновых культур.

Кроме того, отметим, что в конце августа Служба безопасности Украины поймала в Одессе трех членов банды умершего "вора в законе" Антимоза Кухилавы, которая терроризировала бизнесменов, "выбивая дань" из них.