В Украине снова поймали и уже будут судить влиятельных "воров в законе" Умку и Лашу Свана

Украинская полиция снова задержала криминальных авторитетов Умку (Сергей Олейник) и Лашу Свана (Лаша Джачвлиани). Как говорится в сообщении правоохранителей, они установили все сферы деятельности и связи указанных лиц.

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Отмечено, что эти "воры в законе", находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного воздействия, для разрешения конфликтов и координации уголовной деятельности организовали несколько так называемых "сходок" с участием представителей криминалитета.

На собраниях они приняли решение о выделении финансовой помощи из так называемого "воровского общака" на "праздничные нужды" криминалитета и "воров в законе", которые находятся в местах лишения свободы. Также они наделили лидера ОПГ более широкими "полномочиями", а именно по сбору средств, полученных преступным путем на территории Одессы.

Указано, что основанием для задержания Умки и Лаши Свана с поличным стали собранные департаментом стратегических расследований и Главным следственным управлением Нацполиции материалы. Им сообщили о подозрении в организации и участии в преступном собрании (часть 1 статьи 255-2 Уголовного кодекса).

В то же время оперативники и следователи продолжают проводить комплекс мер по сбору доказательств противоправной деятельности других представителей криминалитета для привлечения их к ответственности.

Как указывают при этом в полиции, расследование дела по распространению указанными "ворами в законе" своего преступного влияния (часть 3 статьи 255-1 УК) уже завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Прокуроры готовят ходатайство в суд по избранию задержанных мер.

В свою очередь, как сообщает со ссылкой на начальника ДСР Нацполиции Андрея Рубеля издание "Страна.ua", Олейник и Джачвлиани были задержаны одновременно, будучи вызваными в полицию для ознакомления с прошлогодним делом.

"И там же на месте были задержаны по новому эпизоду - организация и участие в преступном собрании. ДСР документировали несколько месяцев факты, чтобы вручить подозрения по этой статье. Ранее Умку задерживали по другому уголовному делу и решением суда он был освобожден под залог. Домашнего ареста у него не было. Лаша Сван имел ограничение - ночной домашний арест - и он его не нарушал", - рассказал Рубель.

Известно, что Умка был "коронован" в 2014 году, а Лаша Сван получил неформальный статус "вора в законе" еще в 1995 году. Они считались одними из самых влиятельных авторитетов в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

19 мая прошлого года Олийнык был задержан в аэропорту при попытке уехать из страны, а Джачвлиани — в гостинице. В ходе обысков 20 мая был изъят воровской "общак" в разной валюте в эквиваленте 3,2 миллиона долларов, а также дорогие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами и более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

С 21 мая 2021 года оба "авторитета", как и сотни других представителей организованного криминалитета, находятся в Украине под санкциями по решению Совета нацбезопасности и обороны, введенным в действие президентом Владимиром Зеленским.