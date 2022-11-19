В Херсоне обнаружили полный список и логово оккупантов и коллаборантов - ДБР (ФОТО)

Государственное бюро расследований обнаружило в Херсоне логово коллаборантов, служивших в "полиции" оккупантов. Там был найден полный список предателей.

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Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

"Правоохранители, которые перешли на сторону врага, бежали из освобожденного Херсона так быстро, что оставили в офисе неопровержимые доказательства своей государственной измены. Выявлен "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Отдельно найдены полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантов-полицейских", - говорится в сообщении.

Одному из коллаборантов – бывшему сотруднику ГУНП в Херсонской области – уже заочно уведомлено о подозрении в государственной измене.

"Известно, что он лично, совместно с представителями оккупационных властей и военными РФ, участвовал в обысках у сотрудников полиции и изъятии имеющегося у них огнестрельного оружия и боеприпасов. За стремление к службе он получил звание майора и должность заместителя начальника отдела управления", - отметили в ДБР.

Правоохранители готовят заочное уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины и ч. 7 ст. 111) всем фигурантам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне нашла засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.