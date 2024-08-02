Для Донецкой области упростили процедуру строительства артезианских скважин

Кабинет министров принял постановление, согласно которому в Донецкой области вводится экспериментальный проект по водоснабжению, заключающийся в упрощении разрешительных процедур строительства артезианских и других эксплуатационных скважин.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Согласно сообщению, участники экспериментального проекта смогут осуществлять строительство без необходимости получения многих обычных для строительства разрешений и других документов, а именно:

без отвода земельного участка, разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации;

без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

без получения отчета о результатах экспертизы проектной документации на строительство объекта;

без получения разрешения на выполнение строительных работ;

без использования Единой государственной электронной системы в сфере строительства и оформления прав на земельные участки;

без проведения оценки влияния на окружающую среду.

"Целью такого кардинального упрощения процедур является ускорение процесса строительства артезианских скважин. Важно не допустить гуманитарного кризиса на подконтрольной части Донбасса, который является результатом повреждения системы водоснабжения в результате вражеских обстрелов", — подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что разработчиком и координатором экспериментального проекта является Минприроды.

По словам главы министерства Руслана Стрельца, вода для фронтовых областей – тема номер один. Донецкая область в фокусе, ведь здесь боевыми действиями уничтожены и повреждены гидротехнические сооружения питьевого водоснабжения канала "Северский Донец-Донбасс".

"Восстановление и ремонт канала невозможны из-за постоянных обстрелов. Выход есть: альтернативные источники. Уже есть подобный опыт в сфере альтернативного водоснабжения в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях", — сообщил он.

Указанный проект был разработан и согласован в рамках специальных совещаний по гуманитарному реагированию в Донецкой области под председательством вице-премьера Ирины Верещук.

Правительство приняло новую концепцию водоснабжения

Кабинет министров Украины утвердил Концепцию государственной целевой программы комплексного водообеспечения для пострадавших в результате военных действий территорий на период до 2030 года. На ее основе будет разработана и подана на рассмотрение правительства полноценная программа.

Помимо обеспечения водой программа будет способствовать созданию новых рабочих мест для людей, занятых в восстановительных работах. Она включает девять областей: Днепропетровскую, Кировоградскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Херсонскую.

Сообщается, что стратегические мероприятия программы включают в себя три основных задачи с 57 конкретными мероприятиями, среди которых:

строительство и реконструкция систем водообеспечения;

ремонт гидротехнических сооружений;

расчистка русел рек и водоемов;

привлечение подземных вод для диверсификации источников водоснабжения.

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