Для Донецької області спростили процедуру будівництва артезіанських свердловин

Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою у Донецькій області запроваджується експериментальний проєкт із водозабезпечення, що полягає у спрощенні дозвільних процедур щодо будівництва артезіанських та інших експлуатаційних свердловин.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Згідно з повідомленням, учасники експериментального проєкту зможуть здійснювати будівництво без необхідності отримання багатьох звичайних для будівництва дозволів та інших документів, а саме:

без відведення земельної ділянки, розроблення та затвердження відповідної містобудівної документації;

без отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

без отримання звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво обʼєкта;

без отримання дозволу на виконання будівельних робіт;

без використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та оформлення речових прав на земельні ділянки;

без проведення оцінки впливу на довкілля.

"Метою такого кардинального спрощення процедур є прискорення процесу будівництва артезіанських свердловин. Важливо не допустити гуманітарної кризи на підконтрольній частині Донеччини, яка є результатом пошкодження системи водопостачання внаслідок ворожих обстрілів", - підкреслюють у відомстві.

Зазначається, що розробником і координатором експериментального проєкту є Міндовкілля.

За словами очільника міністерства Руслана Стрільця, вода для фронтових областей – тема номер один. Донецька область у фокусі, адже тут бойовими діями знищено й пошкоджено гідротехнічні споруди питного водозабезпечення каналу "Сіверський Донець-Донбас".

"Відновлення та ремонт каналу неможливі через постійні обстріли. Вихід є: альтернативні джерела. Вже маємо подібний досвід у сфері альтернативного водозабезпечення у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях", - повідомив він.

Вказаний проєкт було розроблено й узгоджено у межах спеціальних нарад щодо гуманітарного реагування в Донецькій області під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Уряд ухвалив нову концепцію водозабезпечення

Кабінет міністрів України затвердив Концепцію державної цільової програми комплексного водозабезпечення для територій, які постраждали внаслідок воєнних дій, на період до 2030 року. На її основі буде розроблена і подана на розгляд уряду повноцінна програма.

Крім забезпечення водою, програма сприятиме створенню нових робочих місць для людей, зайнятих у відновлювальних роботах. Вона охопить дев'ять областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську.

Повідомляється, що стратегічні заходи програми включають три основні завдання з 57 конкретними заходами, серед яких:

будівництво та реконструкція систем водозабезпечення;

ремонт гідротехнічних споруд;

розчищення русел річок і водойм;

залучення підземних вод для диверсифікації джерел водопостачання.

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