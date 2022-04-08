Экономическое мародерство: чаще всего цены задирают в Киеве и во Львове, а прифронтовые регионы жалуются на продукты

Вскоре после начала войны Бюро экономической безопасности объявило о желании бороться с экономическим мародерством — из-за волны внутренней миграции предприниматели начали повышать цены на услуги и товары. Некоторые, следуя экономической конъюнктуре, увеличивали стоимость в рамках адекватных показателей инфляции и военного времени. Другие поднимали цены в разы.

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Корреспондент Delo.ua Илья Требор обратился непосредственно в БЭБ, чтобы там рассказали, где украинцы чаще всего жалуются на необоснованные повышения; объяснили, как определяют эту самую необоснованность, а также привели наиболее яркие примеры.

"Считаем, что такие действия отдельных бизнесменов в нашей родной Украине во время военного положения следует приравнивать к мародерству, а после нашей победы рассматривать как экономическое преступление. Поэтому призываем не стоять в стороне и сообщать об известных случаях", — говорилось в сообщении БЭБ от 1 марта.

По данным Бюро, с 24 февраля по 8 апреля им поступило 2116 таких сообщений. Из них обработано 1658, или чуть больше 78%. Если говорить о региональных показателях, то лидерами по количеству обращений стали Киев и Киевская область (всего 332 сообщения), а также Львовская область (323).

Последней не помогло даже заявление мэра Львова Андрея Садового, который ранее говорил, что если вы приехали во Львов, чтобы спрятаться от бомбежек, и у вас есть желание снять жилье, а хозяин дает вам заоблачную цену, то это мародерство . Он при этом привел пример одной из небольших квартир в своем городе, которую хотели сдать за 81 тысячу грн.

Правда, стоит отметить, что реагируют во Львовской области на обращения украинцев активнее, чем в столичном регионе. Там отработано уже 307 жалоб против 238 от жителей Киева и области.

Меньше всего сообщений об экономическом мародерстве поступило из Ровенской (22), Волынской (25) и Николаевской (29) областей. При этом, например, в Тернопольской и Черновицкой областях уже отработано 100% обращений — 32 из 32-х. В Ивано-Франковской — 99%.

Отдельно стоит отметить и те регионы, где российские войска наступают особенно активно. В них также жалуются на необоснованное повышение цен, однако пока там реакции на эти сообщения от украинских властей не было. Детальнее о региональной статистике можно узнать из инфографики ниже.

В БЭБ отмечают, что большинство сообщений касаются завышения цен на проживание и на отдельные товары повседневного потребления, однако случаются также и факты завышения цен на топливо.

"Если анализировать ситуацию в целом, из западных областей больше сообщений касаются завышения цен на проживание. Например, в Закарпатье этот процент составляет 90% от всех полученных сообщений. Бывали случаи сдачи жилья в аренду до 70% выше рыночной цены. В частности, в Ужгороде и Мукачево недобросовестные граждане сдавали в аренду однокомнатные квартиры без соответствующих условий и ремонта за 65 тысяч грн в месяц . При этом в Ивано-Франковской области это 70% всех полученных сообщений. Остальные сообщения касаются цен на продукты и топливо", — говорят в пресс-службе.

В центральных областях, например, в Винницкой, показатели выравниваются: примерно по 30% сообщений касаются цен на жилье, продукты и горючее. При этом в Бюро отмечают: чем ближе к областям, где проходят военные действия, тем процент сообщений о необоснованном повышении цен именно на продукты выше. Так, в Днепропетровской области это половина всех обращений, поступивших в БЭБ.

Похожая ситуация и в Сумской области. Здесь почти 86% сообщений касается необоснованного повышения цен на продукты питания и другие товары первой необходимости . При этом больше всего заявлений о возможных правонарушениях поступило из самих Сум и Конотопа. В БЭБ говорят, что после проверок оказалось, что цены на некоторые продукты завышали в 3-5 раз: укроп мог стоить 300 грн, бананы – 120 грн, лук – 200 грн.

Однако в Бюро добавляют: часто оказывалось, что рост цен вызван действиями поставщиков, которые поднимали закупочные цены на товары. В целом ведомство отрабатывает и устанавливает причины повышения по цепи от розничного продавца к оптовому. Так, например, представители Бюро утверждают, что незначительное повышение связано с усложнением логистики и цен на топливо.

"Предприниматели уменьшают цену на продукты и ищут более выгодных поставщиков. Если цены на товары первой необходимости были значительными, то продавцы соглашались снижать их в среднем на 5%. В случае аренды жилья проводится разъяснительная работа. Также арендодателей проверяют на предмет уплаты налогов от такой деятельности. В результате владельцы жилья уменьшают стоимость аренды, а в отдельных случаях бесплатно поселяют переселенцев. Иногда возвращают средства за проживание", — говорят в БЭБ.

Однако при необходимости все собранные материалы все же передаются в Государственную налоговую службу, Госпродслужбу и полицию.

Если же говорить о стоимости топлива, то анализ БЭБ показал: большинство АЗС установили минимальную наценку с учетом решения Министерства экономики, а потому цены были среднерыночными. В случае искусственно завышенных цен органы власти приостанавливают работу таких АЗС, пока они не приведут стоимость в соответствие с требованиями госрегулирования. При этом чиновники из БЭБ говорят прямо: проблемой является и тот факт, что законодательно нет запрета на повышение цен на жилье и товары повседневного спроса. Тут им и ГНС остается только контролировать полноту уплаты налогов по завышенной стоимости.

"Относительно цен на аренду жилья, мы сравниваем их с прошлогодними или с прошлыми месяцами. Соответственно, они не могут расти вдвое или даже в несколько раз. То же касается стоимости продуктов. По топливу Минэкономики четко регулирует цены, и нельзя продавать его значительно выше установленного соответствующим решением. По результатам подтверждения факта преступления в экономической сфере БЭБ будет привлекать виновных к определенной законом ответственности. Товарно-материальные ценности могут изыматься и передаваться на нужды ВСУ или в случае гуманитарной помощи — пострадавшим от российской агрессии", — резюмируют в Бюро.

Впрочем, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что определить необоснованное поднятие цен можно только в процессе документальной проверки, и никак иначе. При этом на документальные проверки в Украине сейчас наложен мораторий, и получается, что отследить правильность установления цены сегодня нереально.

"У нас сегодня есть примеры, когда в одном и том же городе, в разных торговых точках, в разных торговых сетях могут быть разные цены. По одной простой причине: у нас продуктов хватает, а вот с логистикой очень большие проблемы. Представьте, если крупная торговая сеть получала курятину с фабрики под Харьковом, в которую десять дней назад попал снаряд. Естественно, они производить курятину они уже не могут. И торговая сеть начинает спешно пытаться заполнить позицию. А из открытого рынка цена, как правило, намного дороже, чем по долгосрочному контракту. Получается, что цена товара у них выше, чем у конкурента по объективным причинам", — объясняет экономист.

Пендзин также говорит о проблемах логистики. Например, если предприятие везет товар с запада страны в Киев, то нужно понимать, что стоимость этого процесса сейчас очень высокая. Наконец, эксперт напоминает, что у БЭБ нет функции следить за ценами в стране, занималась этим Госпродслужба.

О возможности конфискации имущества из-за необоснованного повышения цен глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил совсем недавно. Такого решения ни в в Кабинете министров, ни в Верховной Раде пока не принимали, а значит, украинскому бизнесу таких карательных мер пока не стоит бояться. Однако, учитывая достаточно высокую оперативность работы парламента и правительства в военное время, исключать появления такой санкции полностью не стоит.