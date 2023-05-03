Экс-руководитель Mastercard возглавит Всемирный банк

Бывшего генерального директора компании Mastercard Аджейя Бангу утвердили в должности 14-го президента Всемирного банка. В июне он приступит к работе.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Его кандидатуру предложил президент США Джозеф Байден. Он уже поздравил Бангу, ведь он получил высокую поддержку от исполнительного совета Всемирного банка.

"Вместе с руководством и акционерами Всемирного банка Банга будет помогать руководить этим учреждением по мере его развития и расширения для решения глобальных проблем, непосредственно влияющих на его основную миссию — уменьшение бедности, включая изменение климата", — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Банга родом из Индии, он придет во Всемирный банк из частной инвестиционной компании General Atlantic, где он работает вице-президентом. Более десяти лет он работал в Mastercard, был президентом и исполнительным директором. Банга также являлся главным исполнительным директором корпорации Citigroup и 13 лет работал с Nestle в Индии. Он работал в советах Американского Красного Креста, Kraft Foods и Dow Inc.

Во Всемирном банке он заменит Дэвида Малпасса, избранного на этот пост бывшим президентом Дональдом Трампом и ранее в этом году объявившего, что планирует уйти в отставку .

Напомним, недавно Всемирный банк заявил, что создаст новый фонд для поддержки Украины. Накануне стало известно, что через Целевой фонд Всемирного банка США перечислили Украине грантовые средства в размере 1 млрд 253 млн долларов.