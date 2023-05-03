Екскерівник Mastercard очолить Світовий банк

Колишнього генерального директора компанії Mastercard Аджейя Бангу затвердили на посаді 14-го президента Світового банку. У червні він розпочне роботу.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Його кандидатуру запропонував президент США Джозеф Байден. Він вже привітав Бангу адже він отримав високу підтримку від виконавської ради Світового банку.

"Разом із керівництвом та акціонерами Світового банку Банга допомагатиме керувати цією установою в міру її розвитку та розширення для вирішення глобальних проблем, які безпосередньо впливають на її основну місію — зменшення бідності, включаючи зміну клімату", — йдеться у заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

Банга родом з Індії, він прийде до Світового банку з приватної інвестиційної компанії General Atlantic, де він працює віцепрезидентом. Більше десяти років він працював у Mastercard, будучи президентом і виконавчим директором, а потім – виконавчим головою. Банга також був головним виконавчим директором корпорації Citigroup і 13 років працював з Nestle в Індії. Він працював у радах Американського Червоного Хреста, Kraft Foods і Dow Inc.

У Світовому банку він замінить Девіда Малпасса, який був обраний на цю посаду колишнім президентом Дональдом Трампом і раніше цього року оголосив, що планує піти у відставку.

Нагадаємо, нещодавно Світовий банк заявив, що створить новий фонд для підтримки України. Напередодні цьго стало відомо, що через Цільовий фонд Світового банку США перерахували Україні грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів.