"Империал Тобакко" выходит на довоенные объемы производства в Украине

Международная компания "Империал Тобакко" одной из первых возобновила выпуск табачной продукции в Украине после остановки производства в начале войны. Объемы выпуска уже достигли отметки 60% производства в мирное время. В июле компания планирует вывести производственные показатели на довоенный уровень

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Мотивированное восстановление

24 февраля производство "Империал Тобакко" в Украине решением компании остановилось. Один из ведущих международных производителей табачных изделий в нашей стране вынужден был перейти к плану действий в военное время. Утром столичная табачная фабрика со 150-летней историей остановилась на неопределенный срок.

"Хотя мы предполагали такой ход событий, однако до последнего не верили, что это может произойти. У нас был план, как действовать в случае реальной угрозы предприятию и персоналу. И очень хорошо, что он у нас был. Ранним утром мы отключили оборудование, посадили людей в автобусы и отвезли их домой", — рассказывает директор фабрики «Империал Тобакко Продакшн Украина» Галина Воробьева.

Галина Воробьева, директор фабрики "Империал Тобакко Продакшн Украина"

Полтора месяца "Империал Тобакко" постоянно оценивала риски и прорабатывала различные варианты дальнейших действий. Даже думали перенести производство на запад страны. Но такой вариант компания считала нереалистичным, потому что релокация крупной табачной фабрики длилась бы не менее полугода.

"Когда мы поняли, что ситуация стала более-менее контролируемой, то решили возобновить производство. Это было непростое решение, ведь мы понимаем, что риски все еще есть. Мы реанимировали производство 11 апреля. В течение 46 суток предприятие не работало", — объясняет Галина Воробьева.

В июле 2022 года "Империал Тобакко" в Украине планирует восстановить объемы производства и ассортимент продукции до довоенного уровня

К возобновлению производства компанию побудило желание поддержать украинскую экономику и прежде всего удовлетворить спрос армии на табачные изделия. Ведь запасы продукции заканчивались, а спрос на нее во время войны только возрастал. Решению о запуске фабрики посодействовало и то, что на предприятии были отработаны вопросы безопасности персонала.

Компания решила возобновить 50% производства и ограничиться удовлетворением потребностей преимущественно украинского рынка. Основную часть экспорта головной офис международного производителя перераспределил между другими зарубежными предприятиями. Хотя в киевском офисе компании считают, что это временный шаг, и скоро столичная фабрика заработает на полную экспортную мощность.

В начале июня производственные мощности "Империал Тобакко" в Украине были задействованы на 60% по сравнению с довоенным временем. А с июля компания планирует выйти на довоенную мощность. Это в среднем более 800 млн сигарет в месяц. «Во втором полугодии планируем восстановить наши традиционные объемы производства. А с июля планируем на все 100% покрывать наш корпоративный план сбыта», — уверяет руководитель табачной фабрики.

В компании гордятся вкладом в военную экономику Украины. С начала войны до конца мая "Империал Тобакко" в Украине перечислил в госбюджет 1,48 млрд грн налогов и сборов. В мае компания уже вышла на довоенный график отчислений на нужды государства. Она уплатила 868,5 млн грн налогов и сборов, в то время как среднемесячный показатель за прошлый год составляет 779,2 млн грн. Теперь госбюджет должен получать ожидаемые поступления от производителя в полном объеме, считают в компании.

С уважением производитель относится и к потребителям, заботясь об ассортименте своей продукции. Запуск мощностей в апреле компания начинала с изготовления сигарет самых популярных брендов и форматов — "Прима", West, Davidoff. А уже в начале июня производила более половины своего традиционного ассортимента продукции, планирует его быстро расширять.

"В июле мы хотим восстановить весь ассортимент производства нашей продукции. Поэтому с июля уже не будет проблем с наличием нашей продукции в торговых точках. Будем на 100% удовлетворять потребности наших потребителей", — делится Галина Воробьева.

Компания выстроила новую систему сбыта продукции. Базируется она на партнерстве с закаленными компаниями, с которыми "Империал Тобакко" сотрудничала до войны. На сегодняшний день с компанией осталось чуть больше половины довоенного пула партнеров, однако они стали еще сильнее. Вместе они ищут пути наращивания объемов поставок продукции на рынок. Учитывает компания и географическое перераспределение спроса на табачную продукцию в Украине. Из-за эвакуации миллионов жителей столичного, восточного и южного регионов во многих торговых точках западного региона наблюдался значительный прирост продаж от 40% до 90%. Это вдохновляет команду «Империал Тобакко» к новым экономическим свершениям.

Неотложные вызовы

Самой сложной для "Империал Тобакко" является проблема с логистикой. Компания вынуждена выстраивать логистику чуть ли не с нуля, и в первую очередь потому, что табачная фабрика компании — импортозависимое предприятие. Ведь все сырье и почти все материалы для производства табачной продукции поступают из-за границы, а именно из более чем 35 стран: табак — из Китая, Бразилии, стран Африки, Македонии, Греции, Болгарии, материалы — преимущественно из Германии, Словакии, Польши. К тому же многие импортные грузы раньше приходили морем.

Поставки импорта осложняются перманентными транспортными проблемами и полной недоступностью морского пути. Теперь весь импорт идет автотранспортом через западные границы Украины. Производителю пришлось отказаться от услуг определенных международных транспортных пассивных компаний и испытать на прочность новых партнеров. Так что логистика компании стала совсем другой, чем до войны. Она базируется только на автотранспорте и партнерстве с доверенными транспортными компаниями.

Кстати, сдержанные темпы возобновления производства в апреле-мае были обусловлены именно логистическими проблемами в снабжении фабрики сырьем и материалами. Пришлось компании спасать и свою готовую продукцию, отгруженную на экспорт. В феврале в портах Украины было заблокировано 36 контейнеров экспорта "Империал Тобакко". Однако благодаря сверхусилиям команды все контейнеры с 250 млн сигарет удалось спасти. Почти всю продукцию уже получили адресаты в 10 странах.

Сегодня перед компанией встали регуляторные вызовы. Налоговый кодекс Украины предусматривает ограничение в четвертом квартале объема продаж марок акцизного налога на табачные изделия и импорта этой продукции на уровне 115% от среднемесячного объема реализации табачных изделий производителем или импортером за предыдущие девять календарных месяцев.

В мае компания уплатила 868,5 млн грн налогов и сборов и уже превзошла прошлогодний уровень поддержки экономики Украины

"Эти нормы не позволяют нам в четвертом квартале выработать необходимый для удовлетворения потребностей внутреннего рынка Украины объем продукции. Возникнет дефицит, уменьшатся бюджетные поступления от уплаты акцизного налога на табачные изделия, НДС и акцизного налога от розничной продажи табачных изделий. Для решения этой проблемы необходимо как минимум на 2022 год отменить соответствующие нормы Налогового кодекса Украины", — утверждает директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в Украине Юлия Завалишина.

Также в компании считают, что необходимо отсрочить минимум на год вступление в силу принятых в прошлом году изменений в законодательство об обновлении формы и дизайна упаковки сигарет, а также о составе табачных изделий. "Ведь выполнение этих норм связано с необходимостью проведения комплекса мероприятий по переоснащению производственных мощностей, заказу и покупке валюты, а также оплате, доставке, отладке и испытанию дополнительного оборудования, что является абсолютно нереалистичным в условиях войны", — объясняет директор компании.

Остро встает еще одна проблема на табачном рынке. Оживает Киев, восстанавливается жизнь в городах на западе страны, возобновляют деятельность торговые точки и одновременно расцветает торговля нелегальной табачной продукцией. Однако компания надеется, что вместе с другими участниками рынка и властями сможет хотя бы частично нейтрализовать этот вызов и избежать прошлогоднего печального рекорда в 20,4% уровня оборота нелегальной табачной продукции в Украине.

Поддержка сотрудников

Безопасность и поддержка персонала остаются неизменными приоритетами "Империал Тобакко" в Украине, уверяют в компании. В частности, зарплату всем сотрудникам, независимо от местонахождения и возможности выполнять свою работу, выплачивают в полном объеме и своевременно. Дополнительные льготы, такие как медицинское страхование и страхование жизни, транспортное обеспечение, питание и т. д., остаются частью компенсационного пакета. Кроме того, в первый день войны, а также в июне все сотрудники получили дополнительную материальную помощь на покрытие непредвиденных расходов. Об этом рассказала директор по поддержке людей и корпоративной культуры «Империал Тобакко» в Украине Анна Добрынец.

Все мобилизованные работники компании получают дополнительную финансовую помощь на покупку необходимого военного снаряжения. На сегодняшний день это 30 человек, или 5% от общей численности. Количество призванных в ряды ВСУ растет.

Компания с первых дней войны помогала эвакуировать работников и их родственников, проживавших в районах боевых действий, организовывала перемещение всех желающих сотрудников и их семей в более безопасные регионы Украины с оплатой проживания и питания.

Сегодня сотрудники постепенно возвращаются к работе в относительно безопасных местах. Однако решение вернуться к работе всегда принимается не в соответствии с потребностями бизнеса, а учитывая безопасность для людей. Руководство уверяет, что ни одного работника в военное время компания не уволила и планов по сокращению персонала у нее нет.

"Империал Тобакко" создала Фонд помощи сотрудникам Украины, которые в результате военной агрессии потеряли жилье или нуждаются в его восстановлении. Взносы делают работники со всего мира, компания удваивает сумму

Демонстрацией человекоцентричных приоритетов "Империал Тобакко" стало создание в марте по инициативе штаб-квартиры международной компании Фонда помощи сотрудникам Украины, пострадавшим в результате военной агрессии. Фонд наполняется благодаря благотворительным взносам работников «Империал Тобакко» со всего мира. Финальную сумму фонда компания обязалась удвоить и направить собранные средства в помощь тем сотрудникам в Украине, которые потеряли жилье или нуждаются в его восстановлении.