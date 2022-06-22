«Імперіал Тобакко» виходить на довоєнні обсяги виробництва в Україні

Міжнародна компанія «Імперіал Тобакко» однією з перших відновила випуск тютюнової продукції в Україні після зупинки виробництва на початку війни. Обсяги випуску вже сягнули позначки 60% виробництва у мирний час. У липні компанія планує вивести виробничі показники на довоєнний рівень

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Умотивоване відновлення

24 лютого виробництво «Імперіал Тобакко» в Україні рішенням компанії зупинилося. Один із провідних міжнародних виробників тютюнових виробів у нашій країні був змушений перейти до плану дій у воєнний час. Від ранку столична тютюнова фабрика зі 150-річною історією зупинилася на невизначений термін.

«Хоча ми готувалися до такого перебігу подій, але до останнього не вірили, що це може статися. У нас був план, як діяти у разі реальної загрози підприємству і персоналу. І дуже добре, що ми його мали. Рано вранці ми вимкнули обладнання, посадили людей в автобуси і відвезли їх додому», — розповідає директорка фабрики «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» Галина Воробйова.

Півтора місяця «Імперіал Тобакко» постійно оцінювала ризики та опрацьовувала різні варіанти подальших дій. Думали навіть перенести виробництво на захід раїни. Але такий варіант компанія вважала нереалістичним, тому що релокація великої тютюнової фабрики тривала б не менше пів року.

«Коли ми зрозуміли, що ситуація стала більш-менш контрольованою, то вирішили відновити виробництво. Це було складне рішення, адже ми розуміємо, що ризики досі існують. Реанімували ми виробництво 11 квітня. Протягом 46 діб підприємство не працювало», — пояснює Галина Воробйова.

У липні 2022 року «Імперіал Тобакко» в Україні планує відновити обсяги виробництва і асортимент продукції до довоєнного рівня

До відновлення виробництва компанію спонукало бажання підтримати українську економіку та насамперед задовольнити попит армії на тютюнові вироби. Адже запаси продукції закінчувалися, а попит на неї під час війни зростав. Рішенню про запуск фабрики посприяло й те, що на підприємстві були відпрацьовані питання безпеки персоналу.

Компанія вирішила відновити 50% виробництва та обмежитися задоволенням потреб переважно українського ринку. Основну частину експорту головний офіс міжнародного виробника перерозподілив між іншими закордонними підприємствами. Хоча у київському офісі компанії вважають, що це тимчасовий крок, і невдовзі столична фабрика запрацює на повну експортну потужність.

На початку червня виробничі потужності «Імперіал Тобакко» в Україні були задіяні на 60% порівняно з довоєнним часом. А від липня компанія планує вийти на довоєнну потужність. Це у середньому понад 800 млн сигарет щомісяця. «У другому півріччі плануємо відновити наші традиційні обсяги виробництва. Від липня плануємо на всі 100% покривати наш корпоративний план збуту», — запевняє керівниця тютюнової фабрики.

У компанії пишаються внеском у воєнну економіку України. Від початку війни до кінця травня «Імперіал Тобакко» в Україні перерахувала до держбюджету 1,48 млрд грн податків і зборів. У травні компанія вже вийшла на довоєнний графік відрахувань на потреби держави. Вона сплатила 868,5 млн грн податків та зборів, натомість середньомісячний показник за минулий рік становить 779,2 млн грн. Відтепер держбюджет має отримувати очікувані надходження від виробника у повному обсязі, вважають у компанії.

З повагою виробник ставиться і до споживачів, піклуючись про асортимент своєї продукції. Запуск потужностей у квітні компанія розпочинала з виготовлення сигарет найпопулярніших своїх брендів та форматів — «Прима», West, Davidoff. А вже на початку червня виробляла більш ніж половину свого традиційного асортименту продукції, планує його швидко розширювати.

«У липні хочемо відновити весь асортимент виробництва нашої продукції. Тому від липня вже не буде жодних проблем із наявністю нашої продукції у торговельних точках. Будемо на 100% задовольняти потреби наших споживачів», — ділиться Галина Воробйова.

Компанія вибудувала нову систему збуту продукції. Базується вона на партнерстві із загартованими компаніями, з якими співпрацювала «Імперіал Тобакко» до війни. На сьогодні з компанією залишилося трохи більше половини довоєнного пулу партнерів, проте вони стали ще сильнішими. Разом вони шукають шляхи нарощування обсягів постачання продукції на ринок. Враховує компанія і географічний перерозподіл попиту на тютюнову продукцію в Україні. Через евакуацію мільйонів мешканців зі столичного, східного та південного регіонів у багатьох торговельних точках західного регіону спостерігався значний приріст продажів від 40% до 90%. Це надихає команду «Імперіал Тобакко» до нових економічних звершень.

Нагальні виклики

Найскладнішою для «Імперіал Тобакко» є проблема з логістикою. Компанія змушена вибудовувати логістику чи не з нуля, і насамперед тому, що тютюнова фабрика компанії — імпортозалежне підприємство. Адже вся сировина і майже всі матеріали для виробництва тютюнової продукції надходять з-за кордону, а саме з понад 35 країн: тютюн — з Китаю, Бразилії, країн Африки, Македонії, Греції, Болгарії, матеріали — переважно з Німеччини, Словаччини, Польщі. До того ж багато імпортних вантажів раніше надходили морем.

Постачання імпорту ускладнюється перманентними транспортними проблемами і цілковитою недоступністю морського шляху. Тепер весь імпорт спрямовують автотранспортом через західні кордони України. Виробнику довелося відмовитися від послуг певних міжнародних транспортних пасивних компаній та випробувати на міцність нових партнерів. Тож логістика компанії стала зовсім іншою, ніж до війни. Вона базується лише на автотранспорті і партнерстві з довіреними транспортними компаніями.

До речі, стримані темпи відновлення виробництва у квітні-травні були зумовлені саме логістичними проблемами у постачанні сировини та матеріалів на фабрику. Довелося компанії рятувати і свою готову продукцію, відвантажену на експорт. У лютому в портах України було заблоковано 36 контейнерів експортної продукції «Імперіал Тобакко». Проте завдяки надзусиллям команди усі контейнери з 250 млн сигарет вдалося врятувати. Майже всю цю продукцію вже отримали адресати у 10 країнах.

Сьогодні перед компанією постали регуляторні виклики. Податковий кодекс України передбачає обмеження у четвертому кварталі обсягу продажу марок акцизного податку на тютюнові вироби та імпорту цієї продукції на рівні 115% від середньомісячного обсягу реалізації тютюнових виробів виробником або імпортером за попередні дев’ять календарних місяців.

У травні компанія сплатила 868,5 млн грн податків та зборів і вже перевершила торішній рівень підтримки економіки України

«Ці норми не дозволяють нам у четвертому кварталі виробити необхідний для задоволення потреб внутрішнього ринку України обсяг продукції. Виникне дефіцит, зменшаться бюджетні надходження від сплати акцизного податку на тютюнові вироби, ПДВ та акцизного податку від роздрібного продажу тютюнових виробів. Для вирішення цієї проблеми необхідно принаймні на 2022 рік скасувати відповідні норми Податкового кодексу України», — стверджує директорка з корпоративних і юридичних питань «Імперіал Тобакко» в Україні Юлія Завалішина.

Також у компанії вважають, що необхідно відтермінувати щонайменше на рік набуття чинності ухвалених торік змін до законодавства про оновлення форми та дизайну упаковки сигарет, а також складу тютюнових виробів. «Адже виконання цих норм пов’язане з необхідністю проведення комплексу заходів щодо переоснащення виробничих потужностей, замовлення і купівлі валюти, а також оплати, доставки, налагодження й випробування додаткового обладнання, що є абсолютно нереалістичним в умовах війни», — пояснює директорка компанії.

Загострюється й інша проблема на тютюновому ринку. Оживає Київ, відновлюється життя у містах на заході країни, відновлюють діяльність торговельні точки і водночас розквітає торгівля нелегальною тютюновою продукцією. Проте компанія сподівається, що разом з іншими учасниками ринку та владою зможе хоча би частково нейтралізувати цей виклик і уникнути торішнього сумнозвісного рекорду у 20,4% рівня обігу нелегальної тютюнової продукції в Україні.

Підтримка працівників

Безпека та підтримка персоналу залишаються незмінними пріоритетами «Імперіал Тобакко» в Україні, запевняють у компанії. Зокрема, зарплату всім співробітникам, незалежно від місця перебування та можливості виконувати свою роботу, виплачують у повному обсязі і вчасно. Додаткові пільги, такі як медичне страхування та страхування життя, транспортне забезпечення, харчування тощо, залишаються частиною компенсаційного пакета. Окрім того, у перший день війни, а також у червні всі співробітники отримали додаткову матеріальну допомогу на покриття непередбачених витрат. Про це розповіла директорка з підтримки людей і корпоративної культури «Імперіал Тобакко» в Україні Анна Добринець.

Усі мобілізовані працівники компанії отримують додаткову фінансову допомогу на купівлю потрібного військового спорядження. На сьогодні це 30 працівників, або 5% від загальної чисельності. Кількість призваних до лав ЗСУ зростає.

Компанія від перших днів війни допомагала евакуйовувати працівників та їхніх родичів, які мешкали у районах бойових дій, організовувала переміщення всіх охочих співробітників та їхніх сімей у безпечніші регіони України з оплатою проживання і харчування.

Сьогодні співробітники поступово повертаються до роботи у відносно безпечних місцях. Проте рішення повернутися до роботи завжди ухвалюють не згідно з потребами бізнесу, а з огляду на безпеку для людей. Керівництво запевняє, що жодного працівника за воєнного часу компанія не звільнила і планів зі скорочення вона не має.

«Імперіал Тобакко» створила Фонд допомоги співробітникам України, які внаслідок військової агресії втратили житло або потребують його відновлення. Внески роблять працівники зі всього світу, компанія подвоює суму

Демонстрацією людиноцентричних пріоритетів «Імперіал Тобакко» стало створення у березні за ініціативи штаб-квартири міжнародної компанії Фонду допомоги співробітникам України, які постраждали внаслідок військової агресії. Фонд наповнюється завдяки благодійним внескам працівників «Імперіал Тобакко» зі всього світу. Фінальну суму фонду компанія зобов’язалася подвоїти і спрямувати зібрані кошти на допомогу тим працівникам в Україні, які втратили житло або потребують його відновлення.