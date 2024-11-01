Кабмин принял новый перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату

Кабмин на заседании 1 ноября утвердил новый перечень товаров, которые покупатели не могут возвращать продавцам или требовать обмен.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно сообщению, в соответствии с частью пятой статьи 5 ЗУ от 10.06.2023 N 3153-IX "О защите прав потребителей" в перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату) включены, в частности, пищевые продукты, лекарственные средства, средства личной гигиены, косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам, товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

Также правительство признало утратившим силу постановление КМУ от 19.03.1994 N 172 "О реализации отдельных положений Закона Украины "О защите прав потребителей".

Добавим, что новый закон "О защите прав потребителей", заменивший устаревшее законодательство, был принят летом 2023 года.

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