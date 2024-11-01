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Кабмін ухвалив новий перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню

Кабмін ухвалив новий перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню
Фото: ua.depositphotos.com

Кабмін на засіданні 1 листопада затвердив новий перелік товарів, які покупці не можуть повертати продавцям або вимагати обмін.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з повідомленням, відповідно до частини пʼятої статті 5 ЗУ від 10.06.2023 N 3153-IX "Про захист прав споживачів" до переліку товарів, що не підлягають обміну (поверненню) включено, зокрема, харчові продукти, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, косметичну продукцію та мийні засоби без захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів, товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Також уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 19.03.1994 N 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів".

Додамо, що новий закон "Про захист прав споживачів", який замінив застаріле законодавство, був прийнятий влітку 2023 року.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко