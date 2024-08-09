Кабмин выделил 2,7 млрд грн на восстановление населенных пунктов в четырех областях

Правительство Украины выделило 2,7 миллиарда гривен на комплексное восстановление ряда населенных пунктов, потерпевших значительные разрушения во время боевых действий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, финансирование будет направлено на восстановление критической инфраструктуры в Ягодном (Черниговская область), Посаде-Покровском (Херсонская область), Циркунах (Харьковская область) и Тростянце (Сумская область).

"В прошлом году мы начали экспериментальный проект по комплексному восстановлению ряда населенных пунктов. Сегодня правительство дало поручение Мининфраструктуры о необходимости быстро проработать и направить безотлагательно на комплексное восстановление этих населенных пунктов 2,7 млрд грн", — рассказал Шмыгаль.

В частности эти средства пойдут на ремонт и строительство новых жилых домов, детских садов, амбулаторий, защитных сооружений и административных зданий. Министерство инфраструктуры получило поручение от Кабмина оперативно проработать и направить эти средства на реализацию проекта.

Кроме того, правительство уполномочило Мининфраструктуры продлить соглашение с Европейским инвестиционным банком для развития системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.

Отметим, что "Николаевводоканал" также заключил соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении почти 25 млн евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.

Для восстановления сетей водоснабжения в Николаеве нужны годы

Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год и потребует немалых средств, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, следует понимать, что процесс будет длиться не один год. Есть два аспекта – финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Этим вопросом активно занимается, в частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, народные депутаты от Николаевщины.

Около полугода после разрушения Каховской ГЭС жители Николаева централизованно получали соленую воду, в результате трубы значительно повреждены. Теперь в городе придется заменить значительную часть системы водоснабжения.