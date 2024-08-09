Кабмін доручив терміново освоїти 2,7 млрд грн на відбудову населених пунктів у чотирьох областях

Уряд України доручив терміново освоїти 2,7 мільярда гривень на комплексну відбудову низки населених пунктів, які зазнали значних руйнувань під час бойових дій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, фінансування буде спрямоване на відновлення критичної інфраструктури в Ягідному (Чернігівська область), Посад-Покровському (Херсонська область), Циркунах (Харківська область) та Тростянці (Сумська область).

"Торік ми започаткували експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів. Сьогодні уряд дав доручення Мінінфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову цих населених пунктів 2,7 млрд грн", - розповів Шмигаль.

Зокрема, ці кошти підуть на ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель. Міністерство інфраструктури отримало доручення від Кабміну оперативно опрацювати та направити ці кошти на реалізацію проєкту.

Крім того, уряд уповноважив Мінінфраструктури продовжити угоду з Європейським інвестиційним банком для розбудови системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві.

Зауважимо, шо "Миколаївводоканал" також уклав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.

Для відновлення мереж водопостачання в Миколаєві потрібні роки

Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік і потребує чималих коштів, заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, слід розуміти, що процес триватиме не один рік. Є два аспекти - фінансовий та технічний. Щодо фінансового, кошти наразі шукають. Цим питанням активно займається, зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, народні депутати від Миколаївщини.

Майже пів року після руйнування Каховської ГЕС жителі Миколаєва централізовано отримували солону воду, в результаті труби значно пошкоджені. Тепер в місті доведеться замінити значну частину системи водопостачання.