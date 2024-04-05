В Мининфраструктуры показали, как идет восстановление домов в 30 км от границы с РФ

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины показало результаты работы по восстановлению жилых домов в Тростянце Сумской области, который расположен в 30 км от российской границы.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

Отмечают, что восстановление двух домов выполняется Службой восстановления и развития в Сумской области.

В частности, в одном из домов (ул. Благовещенская, 53) уже завершен демонтаж поврежденных конструкций здания, установлены межкомнатные перегородки, смонтированы новые окна и балконные металлопластиковые блоки. В настоящее время строители выполняют работы по монтажу внутриквартирных сетей электроснабжения и канализации. Приступили к усилению наружных опорных стен металлическими конструкциями. Также планируется утепление фасада и работы над внутренней отделкой квартир и мест общего пользования.

"Во втором доме (ул. Нескучанская, 9) продолжается капитальный ремонт. Он был поврежден дважды — второй раз после ракетно-шахедных ударов 14 марта 2024 года. В настоящее время здесь производится устройство стяжки и гидроизоляционного слоя кровли, производится демонтаж поврежденных металлопластиковых конструкций", - рассказывают в Минвосстановлении.

Согласно проекту, дом будет утеплен, покрашен фасад, установлены квартирные входные двери. Сами квартиры будут базово обустроены. Также планируется возобновление всех коммуникационных сетей. Капитальный ремонт для жильцов 60 квартир многоэтажки планируется завершить в текущем году.

В министерстве напомнили, что оба жилых дома получили серьезные повреждения еще в марте 2022 года во время оккупации.

Тростянец – 20-тысячный город в Сумской области, в 30 километрах от российской границы. В первый день полномасштабного вторжения враг зашел в Тростянец и больше месяца держал город в заложниках, под обстрелами артиллерии, ракет и авиации.

Какие еще работы по восстановлению ведутся в Тростянце

Также в Тростянце начаты подготовительные работы по реконструкции железнодорожного вокзала, поврежденного во время боев за город. А на май запланировано начало работ по восстановлению привокзальной площади 40-й Армии. Проектированием работ занимается Сумской институт архитектурного планирования.

Кроме того, в Тростянце ремонтируют поврежденный обстрелами корпус поликлиники, которую ежедневно посещают около 400 пациентов. В ходе боевых действий два прямых попадания уничтожили кабинеты на втором и третьем этажах, было уничтожено оборудование, выбиты окна, разрушены межкомнатные перегородки и плиты перекрытия.

По состоянию на январь строители уже полностью выполнили работы по демонтажу дверных блоков, отделке стен и потолку, покрытию полов. Завершена кладка перегородок из газобетонных блоков на втором и третьем этажах, демонтирована поврежденная сеть коммуникаций, частично выполнена штукатурка и шпаклевка стен. Проводились электромонтажные работы и ремонт систем отопления и водоснабжения.

Напомним, что указанные мероприятия проводятся в рамках реализации правительственного экспериментального проекта восстановления населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России, в формате "лучше, чем было". В частности, что касается тростянецкого вокзала, полностью завершить восстановление, согласно рабочему графику, планируется до конца ноября 2024 года.