У Мінвідновлення показали, як триває відбудова будинків за 30 км від кордону з РФ

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України показало результати роботи з відбудови житлових будинків у Тростянці на Сумщину, який розташований за 30 км від російського кордону.

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Про це повідомила пресслужба міністерства у Facebook.

Там зазначають, що відновлення двох будинків виконується Службою відновлення і розвитку у Сумській області.

Зокрема, в одному з будинків (вул. Благовіщенська, 53) вже завершений демонтаж пошкоджених конструкцій будівлі, встановлені міжкімнатні перегородки, змонтовані нові вікна та балконні металопластикові блоки. Наразі будівельники виконують роботи з монтажу внутрішньоквартирних мереж електропостачання та каналізації. Розпочали підсилення зовнішніх опорних стін металевими конструкціями. Також планується утеплення фасаду та роботи над внутрішнім оздобленням квартир та місць загального користування.

"У другому будинку (вул. Нескучанська, 9) триває капітальний ремонт. Він зазнав руйнувань вже вдруге — після ракетно-шахедних ударів 14 березня 2024 року. Наразі тут проводиться улаштування стяжки та гідроізоляційного шару покрівлі, проводиться демонтаж пошкоджених металопластикових конструкцій", - розповідають у Мінвідновлення.

Згідно з проєктом, будинок буде утеплений, оздоблений фасад, встановлені квартирні вхідні двері. Самі квартири будуть базово облаштовані. Також планується відновлення всіх комунікаційних мереж. Капітальний ремонт для мешканців 60 квартир багатоповерхівки планується завершити цього року.

У міністерстві нагадали, що обидва житлові будинки зазнали серйозних пошкоджень ще у березні 2022 року під час окупації.

Тростянець – 20-тисячне місто на Сумщині, за 30 кілометрів від російського кордону. В перший день повномасштабного вторгнення ворог зайшов в Тростянець та понад місяць тримав місто в заручниках, під обстрілами артилерії, ракет та авіації.

Які ще роботи з відбудови ведуться в Тростянці

Також в Тростянці розпочато підготовчі роботи з реконструкції залізничного вокзалу, пошкодженого під час боїв за місто. А на травень заплановано початок робіт з відбудови привокзальної площі 40-ї Армії. Проєктуванням робіт займається Сумський інститут архітектурного планування.

Крім цього, у Тростянці ремонтують пошкоджений обстрілами корпус поліклініки, яку щодня відвідують близько 400 пацієнтів. Під час бойових дій два прямих влучання знищили кабінети на другому й третьому поверхах, було знищено обладнання, вибиті вікна, зруйновані міжкімнатні перегородки та плити перекриття.

Станом на січень будівельники вже повністю виконали роботи з демонтажу дверних блоків, опорядження стін та стелі, покриття підлоги. Завершено мурування перегородок з газобетонних блоків на другому та третьому поверхах, демонтовано пошкоджену мережу комунікацій, частково виконано штукатурення та шпаклювання стін. Велися електромонтажні роботи та ремонт систем опалення й водопостачання.

Нагадаємо, що зазначені заходи проводяться в межах реалізації урядового експериментального проєкту відновлення населених пунктів, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії, у форматі "краще, ніж було". Зокрема, щодо тростянецького вокзалу повністю завершити відбудову, згідно з робочим графіком, планується до кінця листопада 2024 року.