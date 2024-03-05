У Тростянці розпочали реконструкцію вокзалу, пошкодженого під час боїв за місто (ФОТО)

В Тростянці Сумської області розпочато підготовчі роботи з реконструкції залізничного вокзалу, пошкодженого під час боїв за місто, наприкінці березня 2022 року звільненого після місячної окупації російською армією. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

"Агресор залишив після себе в руїнах житлові будинки, лікарню, школу, дитячі садочки, підприємства, шоколадну фабрику, інфраструктуру. А залізничний вокзал ще й використовув як одну з вогневих позицій. Також там був їхній склад та катівня. Площу перед вокзалом окупанти розрили для зберігання боєприпасів. Людей вбивали, мучили і обстрілювали. Половина мешканців Тростянця змогли виїхати, але станом на сьогодні більшість повернулися", - нагадують у відомстві.

Фото: Агентство відновлення

Зазначається, що будівля вокзалу 1982 року в стилі модерн є унікальною: вона побудована за індивідуальним архітектурним проєктом і нагадує українську хату. Проєктом відновлення передбачено зберегти автентичну форму та додати сучасного функціоналу – залізничний вокзал і автобусну станцію поєднають в одній будівлі.

Білетні каси будуть розміщуватися окремо, а зала очікування залишиться спільною. Це має бути інклюзивний простір з місцями захисту для цивільного населення. Він об’єднає можливості залізничного та автобусного сполучення, зручний під’їзд для транспорту, автобусну стоянку та парковку для приватного транспорту.

Нині розпочато підготовчі роботи та облаштувано будівельні майданчики. Демонтуються пошкоджені конструкції на першому поверсі (перегородки, металопластикові вікна та двері) та визначається розташування зовнішніх мереж.

Зазначимо, що до 2018 року залізнична станція в Тростянці називалася Смородине - за назвою колишнього села, де розташована. Нині має подвійну назву Тростянець-Смородине. Розташована вона на ділянці Суми - Харків приблизно в 60 км від Сум. На станції також розташовано локомотивне депо.

Вокзал станції Смородине (Тростянець) до війни. Фото: Тимофій Бесп'ятов, Delo.ua Вокзал станції Смородине (Тростянець) до війни. Фото: Тимофій Бесп'ятов, Delo.ua Вокзал станції Смородине (Тростянець) до війни. Фото: Тимофій Бесп'ятов, Delo.ua Депо на станції Смородине (Тростянець) до війни. Фото: Тимофій Бесп'ятов, Delo.ua Привокзальна площа 40-ї Армії в Тростянці до війни. Фото: Тимофій Бесп'ятов, Delo.ua Автовокзал в Тростянці до війни. Фото: Тимофій Бесп'ятов, Delo.ua Будинок на вулиці Благовіщенській, 53 в Тростянці до війни. Фото: Тимофій Бесп'ятов, Delo.ua

Нагадаємо також, що на травень заплановано початок робіт з відбудови привокзальної площі 40-ї Армії. Проєктування робіт займається Сумський інститут архітектурного планування.

Які ще будівлі реконструюються в Тростянці після деокупації

Наразі в місті також відбудовується дві п'ятиповерхівки: одна з них, на вулиці Благовіщенській, 53, розташована саме на привокзальній площі. Її реконструкція розпочалася у вересні 2023 року.

Станом на лютий у вигорілій свого часу будівлі вже було завершено встановлення нових вікон та балконних металопластикових блоків. На черзі - монтаж комунікацій водопостачання та каналізації з підведенням мереж до квартир та внутрішні штукатурні роботи.

Фото: Агентство відновлення

Крім того, відновлюють сильно пошкоджену танковим обстрілом п'ятиповерхівку на околиці міста - на вулиці Нескучанській, 9. Кілька квартир у ній були знищені вщент після влучання снарядів, а між кількома поверхами впало перекриття.

Втім, вже до кінця минулого року будівельники демонтували залізобетонні плити перекриття, пошкоджені стіни та перегородки, змонтувавши натомість нове перекриття четвертого та п’ятого поверхів, балконні плити та відновивши несучі стіни п’ятого поверху з цегляної кладки.

Фото: Агентство відновлення Фото: Агентство відновлення Фото: Агентство відновлення

Також у Тростянці ремонтують пошкоджений обстрілами корпус поліклініки, яку щодня відвідують близько 400 пацієнтів. Під час бойових дій два прямих влучання знищили кабінети на другому й третьому поверхах, було знищено обладнання, вибиті вікна, зруйновані міжкімнатні перегородки та плити перекриття.

Станом на січень будівельники вже повністю виконали роботи з демонтажу дверних блоків, опорядження стін та стелі, покриття підлоги. Завершено мурування перегородок з газобетонних блоків на другому та третьому поверхах, демонтовано пошкоджену мережу комунікацій, частково виконано штукатурення та шпаклювання стін. Велися електромонтажні роботи та ремонт систем опалення й водопостачання.

Фото: Агентство відновлення

Нагадаємо, що зазначені заходи проводяться в межах реалізації урядового експериментального проєкту відновлення населених пунктів, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії, у форматі "краще, ніж було". Зокрема, щодо тростянецького вокзалу повністю завершити відбудову, згідно з робочим графіком, планується до кінця листопада 2024 року.