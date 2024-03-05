В Тростянце приступили к реконструкции вокзала, поврежденного в ходе боев за город (ФОТО)

В Тростянце Сумской области начаты подготовительные работы по реконструкции железнодорожного вокзала, поврежденного во время боев за город, в конце марта 2022 года освобожденного после месячной оккупации российской армией. Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

"Агрессор оставил после себя в руинах жилые дома, больницу, школу, детские садики, предприятия, шоколадную фабрику, инфраструктуру. А железнодорожный вокзал еще и использовал как одну из огневых позиций. Также там был их склад и пыточная. Площадь перед вокзалом оккупанты разрыли для хранения боеприпасов. Людей убивали, мучили и обстреливали. Половина жителей Тростянца смогли уехать, но на сегодня большинство вернулись", - напоминают в ведомстве.

Фото: Агентство восстановления

Отмечается, что здание вокзала 1982 года в стиле модерн уникально: оно построено по индивидуальному архитектурному проекту и напоминает украинскую хату. Проектом восстановления предусмотрено сохранить аутентичную форму и добавить современный функционал – железнодорожный вокзал и автобусную станцию соединят в одном здании.

Билетные кассы будут размещаться отдельно, а зал ожидания останется общим. Это должно быть инклюзивное пространство с местами защиты гражданского населения. Оно объединит возможности железнодорожного и автобусного сообщения, удобный подъезд для транспорта, стоянку и парковку для частного транспорта.

В настоящее время начаты подготовительные работы и обустроены строительные площадки. Демонтируются поврежденные конструкции на первом этаже (перегородки, металлопластиковые окна и двери) и определяется расположение наружных сетей.

Отметим, что до 2018 года железнодорожная станция в Тростянце называлась Смородино - по названию бывшего села, где расположена. В настоящее время имеет двойное название Тростянец-Смородино. Расположена она на участке Сумы – Харьков примерно в 60 км от Сум. На станции также находится локомотивное депо.

Вокзал станции Смородино (Тростянец) до войны. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Вокзал станции Смородино (Тростянец) до войны. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Вокзал станции Смородино (Тростянец) до войны. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Депо на станции Смородино (Тростянец) до войны. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Привокзальная площадь 40-й Армии в Тростянце до войны. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Автовокзал в Тростянце до войны. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Дом по улице Благовещенской, 53 в Тростянце до войны. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua

Напомним также, что на май запланировано начало работ по восстановлению привокзальной площади 40-й Армии. Проектированием работ занимается Сумской институт архитектурного планирования.

Какие еще здания восстанавливают в Тростянце после деоккупации

В настоящее время в городе также отстраивается две пятиэтажки: одна из них, на улице Благовещенской, 53, расположена именно на привокзальной площади. Ее реконструкция началась в сентябре 2023 года.

По состоянию на февраль в выгоревшем некогда здании уже была завершена установка новых окон и балконных металлопластиковых блоков. На очереди – монтаж коммуникаций водоснабжения и канализации с подводом сетей к квартирам и внутренние штукатурные работы.

Фото: Агентство восстановления

Кроме того, восстанавливают сильно поврежденную танковым обстрелом пятиэтажку на окраине города - на улице Нескучанской, 9. Несколько квартир в ней были уничтожены полностью после попадания снарядов, а между несколькими этажами упало перекрытие.

Впрочем, уже к концу прошлого года строители демонтировали железобетонные плиты перекрытий, поврежденные стены и перегородки, смонтировав новые перекрытия четвертого и пятого этажей, балконные плиты и восстановив несущие стены пятого этажа из кирпичной кладки.

Фото: Агентство восстановления Фото: Агентство восстановления Фото: Агентство восстановления

Также в Тростянце ремонтируют поврежденный обстрелами корпус поликлиники, которую каждый день посещают около 400 пациентов. В ходе боевых действий два прямых попадания уничтожили кабинеты на втором и третьем этажах, было уничтожено оборудование, выбиты окна, разрушены межкомнатные перегородки и плиты перекрытия.

По состоянию на январь строители уже полностью выполнили работы по демонтажу дверных блоков, отделке стен и потолка, покрытию полов. Завершена кладка перегородок из газобетонных блоков на втором и третьем этажах, демонтированы поврежденные коммуникации, частично выполнена штукатурка и шпаклевка стен. Велись электромонтажные работы и ремонт систем отопления и водоснабжения.

Фото: Агентство восстановления

Напомним, что указанные мероприятия проводятся в рамках реализации правительственного экспериментального проекта восстановления населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России, в формате "лучше, чем было". В частности, в отношении тростянецкого вокзала полностью завершить восстановление, согласно рабочему графику, планируется до конца ноября 2024 года.