Кадровый кризис в разгаре. Как война влияет на рынок труда в Украине и где ищут работу беженцы

С начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли работу ориентировочно 40% граждан. Кроме того, после семи месяцев войны каждый четвертый украинец (23%) получает урезанную зарплату. Такие данные предоставляет кадровый портал grc.ua.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Впрочем, пик роста числа безработных пришелся на первые месяцы войны. В сентябре ситуация продолжила постепенно стабилизироваться, но ключевым фактором остается региональная составляющая: если в крупных городах вакансий действительно стало больше, то в мелких населенных пунктах проблема безработицы очень острая.

В Евросоюзе с работой тоже сложно

Как утверждает независимый эксперт-HR Татьяна Пашкина, число вакансий сократилось в 2,5-3 раза. Падение зарплат и нестабильность их выплат как раз и послужило причиной того, что половина занятых сегодня в Украине граждан рассуждают об изменении места работы. Для сравнения: согласно данным НБУ, в июле 2022 года безработица в стране достигла 35%, то в июле предыдущего года показатель составлял около 10%.

В этом же году миллионы уволенных (добровольно или принудительно) ушли на фронт или эмигрировали за границу или в другие регионы.

И действительно, как недавно заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, с начала войны только в страны ЕС выехало около 12,5 млн украинцев, хотя из них уже 5 млн вернулись домой.

Как прогнозирует НБУ, в 2023 году уровень безработицы сократится до 27% (в том числе благодаря возвращению беженцев), а в 2024 году – до 18%. Впрочем, все зависит от того, как быстро завершится война, а вместе с ней оживится экономическая активность и начнется восстановление страны, что должно создать гипотетически много новых рабочих мест.

А пока украинцы за рубежом пытаются интегрироваться в местные рынки труда. Яркий пример – Польша, где к началу августа осталось 390 тыс. трудоспособных сограждан. Если раньше украинцы там в большинстве своем были заняты в сельском хозяйстве и сфере обслуживания, то сейчас значительно увеличилось количество специалистов с высоким уровнем квалификации и профессиональных навыков.

За свежими данным старшей экономистки Всемирного банка Рины Бадианни-Магнуссон, в Кракове 95% всех, кто искал работу – женщины 35-44 лет. В то же время в эту возрастную категорию попадает 40% украинок, из которых 73% имеют высшее образование, 52% - техническое образование и треть владеет английским языком.

Мигранты хватаются за любую работу

Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии Delo.ua напомнил, что с 25 февраля мужчины призывного возраста не могут уехать за пределы Украины. Исключения есть, но большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет остаются в стране.

"Это привело к тому, что за границу выехали в основном пожилые люди, женщины и дети. С другой стороны, очень много мужчин-гастарбайтеров вернулись в Украину, в первую очередь из Польши (доля трудовых мигрантов-мужчин до войны там была 60- 70% – ред.). Поэтому у наших соседей с Запада четко ощущается нехватка рабочих рук", – говорит Воскобойник.

Что же касается беженцев с высокой квалификацией (к примеру, нередко говорят об украинских врачах), то, чтобы устроиться на такую же работу, необходимо нострифицировать свой диплом и владеть местными языками на достаточно высоком уровне.

"Люди оказались в ситуации, когда не могут работать по своей квалификации, поэтому вынуждены идти на любую работу, потому что война затягивается, а жить на что-то нужно. Но в разных европейских странах ситуация с украинскими беженцами отличается", – добавляет эксперт.

В Германию, например, выехал ориентировочно 1 млн. украинских беженцев, из которых 300-350 тыс. стали на учет в службы занятости, а 140 тыс. сейчас учатся и проходят курсы по немецкому языку и повышению квалификации.

"Здесь есть ощутимая интеграция. Думаю, наши работники смогут находить для себя там работу, подготовившись. Но утверждение, что наши мигранты как-то перекроили рынки труда других стран, было бы ошибочным. Хотя бы потому, что в Европе ощущается постоянная нехватка рабочей силы", – говорит Воскобойник.

Следует учитывать также, что требования к квалифицированным специалистам в ЕС очень высоки. Как для иностранцев, так и для местных. И пробиться сквозь эти требования беженцам практически невозможно. Поэтому и влияние на местные рынки труда столь неощутимо.

Как изменился рынок труда в Украине

Согласно данным Work.ua, в августе чаще всего искали работников работодатели из сферы розничной торговли. А по сравнению с июлем прирост вакансий составил 20%. Наибольший прирост по количеству произошел за месяц в следующих областях:

Киевская – 13 758 (+27% по сравнению с июлем);

Львовская – 5816 (+17%);

Днепропетровская – 4 148 (+15%);

Одесская – 2674 (+26%);

Ивано-Франковская область – 1720 вакансий (+24%).

В августе топ-5 популярных специалистов не изменился по сравнению с июлем, но спрос на них продолжает расти. Количество запросов изменилось так:

продавец-консультант – 3438 вакансий (+52% по сравнению с июлем);

повар – 1509 вакансий (+31%);

водитель – 1518 вакансий (+20%);

менеджер по продажам – 3 790 вакансий (+17%);

бухгалтер – 1841 вакансия (+13%).

Что касается отраслей, то оживление в августе к июлю произошло по следующим категориям:

розничная торговля – 4 874 вакансии (+46%);

образование, наука – 3 131 вакансия (+44%);

гостинично-ресторанный бизнес – 4 491 вакансия (+39%);

страхование – 110 вакансий (+33%);

сфера обслуживания – 8653 вакансии (+30%).

Необходимо учитывать и территориальную составляющую, поскольку во Львовской и Ивано-Франковской областях количество вакансий составило 94% по сравнению с августом 2021 года. В центре и на юге Украины рынок труда восстановился на треть: в Днепропетровской области он составил 41% довоенных показателей, в Киевской – 35%, в Одесской – 33%.

Средняя зарплата подросла, но компании не спешат нанимать людей

Согласно данным Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), которая провела опрос своих компаний-членов, только одна из пяти SEO планирует нанимать новых людей в 2023 году. При этом большинство директоров (53%) утверждают о планах удержать команду без изменений, остальные 28% будут вынуждены прибегать к сокращению штата. Хотя год назад более половины опрошенных компаний планировали, напротив, его расширение.

"Только 1% компаний планируют сокращение зарплат 2023 года, еще 26% оставят их на текущем уровне (это при инфляции более чем на 30% к концу года, – ред.). В то же время 73% запланировали повышение зарплат для сотрудников, из них 40% будут повышать плату на 10-20%", – отчитываются в ЕБА.

Для сравнения, по результатам опроса прошлого года планировали повышение зарплат своим сотрудникам все респонденты.

Что касается среднего и мелкого бизнеса, то в августе средняя зарплата в Украине держалась на уровне 15-16 тыс. грн. В годовом исчислении средняя зарплата выросла в таких регионах (указан уровень зарплаты и темпы роста):

Львовская область – 14 тыс. грн (+11%);

Харьковская – 15 тыс. грн (+10%);

Киевская область – 17,5 тыс. грн (+9%);

Одесская область – 15 тыс. грн (+7%);

Днепропетровская область – 14 тыс. грн (+4%).

"Несмотря на войну, неплохо продолжили чувствовать себя представители сферы ИТ и аграрии, которые держатся за счет поступлений от экспорта продукции. Но и среди аграриев с начала войны прослеживалась нехватка в кадрах, поскольку многие представители отрасли ушли в ВСУ", – констатирует Татьяна Пашкина.

Эксперт добавляет, что тяжелее всего среднему и мелкому бизнесу, который оптимизирует штат. Хуже ситуация выглядит, очевидно, в восточных и южных регионах, подвергшихся наибольшему разрушению.

Татьяна Пашкина обращает внимание на очень интересный момент. Работодатели ради экономии увольняют наименее нужных – на первый взгляд – людей (коучеров, бизнес-тренеров и т.п.), а затем выясняется, что без таких кадров не обойтись.

После увольнения эти люди меняют квалификацию, поэтому когда рынок труда восстанавливается, спрос на такие кадры стремительно растет. Правда, найти таких работников потом будет гораздо сложнее. Также все больше работодателей переходят от фиксированной зарплаты на сдельную форму или на процент от выработки. Таким образом, сотрудникам платят меньшие вознаграждения, учитывая падение спроса и уменьшение количества клиентов.