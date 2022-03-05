Клиентам ПриватБанка можно не волноваться. Учреждение заявило о нормальном режиме работы

По состоянию на 5 марта, субботу, государственный ПриватБанк продолжил работать в нормальном режиме, сообщил глава пресс-службы финучреждения Олег Серга. На сегодняшний день в украинских городах работают 643 отделения и 5,19 тысячи банкоматов с наличными.

Также у украинцев есть возможность воспользоваться 80,16 тыс. POS-терминалов на кассах и 10,3 тыс. терминалов самообслуживания. Отмечается, что с сегодняшнего дня и до конца марта отменены для всех торговых предприятий и компаний комиссии за прием безналичной оплаты картами через терминалы на кассах.

"Максимальная безопасность каждого украинца является для нас главным приоритетом, и использование современной платежной инфраструктуры, отказ от наличных денег является лучшим шагом для этого", — отмечает Серга.

Ради безопасности каждого украинца в банке призвали украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, оплата за которые наличными является дополнительным фактором опасности.

"ПриватБанк поддерживает критически важный для жизни страны и людей бизнес, открывая возможность использования кредитных средств для обеспечения бесперебойного функционирования торговли, пищевых и фармацевтических производств", — завершает Серга.

Напомним, ПриватБанк запустил программу по выплате наличных по банковским картам банка в кассах супермаркетов и магазинов. Чтобы снять деньги с карты, нужно совершить покупку в магазине, а при оплате товара сообщить кассиру о желании снять наличные.