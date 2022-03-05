Клієнтам Приватбанку можна не хвилюватись. Установа заявила про нормальний режим роботи

Станом на 5 березня, суботу, державний Приватбанк продовжив працювати у нормальному режимі, повідомив голова пресслужби фінустанови Олег Серга. На сьогоднішній день в українських містах працюють 643 відділення та 5,19 тис. банкоматів з готівкою.

Так само в українців є можливість скористатись 80,16 тис. POS-терміналів на касах та 10,3 тис терміналів самообслуговування. Відмічається, що відсьогодні та до кінця березня скасував для всіх торгових підприємств і компаній комісії за прийом безготівкової оплати картками через термінали на касах.

"Максимальна безпека кожного українця є для нас головним пріоритетом, й використання сучасної платіжної інфраструктури, відмова від готівки є найкращим кроком для цього", – відмічає Серга.

Заради безпеки кожного українця у банку закликали український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками. Сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, оплата яких готівкою є додатковим фактором небезпеки.

"Приватбанк підтримує критично важливий для життя країни та людей бізнес, відкриваючи можливість користування кредитними коштами для забезпечення безперебійного функціонування торгівлі, харчових та фармацевтичних виробництв", – завершує Серга.

Нагадаємо, Приватбанк запустив програму з виплати готівки з банківських карток банку в касах супермаркетів та магазинів. Щоб зняти гроші з картки, потрібно зробити покупку в магазині, а під час оплати товару повідомити касира про бажання зняти готівку.