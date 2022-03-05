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Клієнтам Приватбанку можна не хвилюватись. Установа заявила про нормальний режим роботи
Станом на 5 березня, суботу, державний Приватбанк продовжив працювати у нормальному режимі, повідомив голова пресслужби фінустанови Олег Серга. На сьогоднішній день в українських містах працюють 643 відділення та 5,19 тис. банкоматів з готівкою.
Так само в українців є можливість скористатись 80,16 тис. POS-терміналів на касах та 10,3 тис терміналів самообслуговування. Відмічається, що відсьогодні та до кінця березня скасував для всіх торгових підприємств і компаній комісії за прийом безготівкової оплати картками через термінали на касах.
"Максимальна безпека кожного українця є для нас головним пріоритетом, й використання сучасної платіжної інфраструктури, відмова від готівки є найкращим кроком для цього", – відмічає Серга.
Заради безпеки кожного українця у банку закликали український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками. Сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, оплата яких готівкою є додатковим фактором небезпеки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Приватбанк підтримує критично важливий для життя країни та людей бізнес, відкриваючи можливість користування кредитними коштами для забезпечення безперебійного функціонування торгівлі, харчових та фармацевтичних виробництв", – завершує Серга.
Нагадаємо, Приватбанк запустив програму з виплати готівки з банківських карток банку в касах супермаркетів та магазинів. Щоб зняти гроші з картки, потрібно зробити покупку в магазині, а під час оплати товару повідомити касира про бажання зняти готівку.