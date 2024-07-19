На полигоне прошли испытания косилок для заминированных полей

Четыре команды украинских разработчиков представили проекты, которые должны помочь саперам эффективнее работать на полях с густой травой и кустарниками.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Отмечается, что испытания прошли в рамках хакатона "Безопасное поле", реализуемого по инициативе Министерства экономики Украины совместно с Киевской школой экономики. Команды опробовали на полигоне свои разработки для скашивания густой растительности.

Они представили разные проекты: от роботизированных тракторов до мультиплатформ, которые должны помочь саперам эффективнее работать на полях с густой травой и кустарниками.

Задачей было создать роботизированные косилки, способные эффективно скашивать траву и быть не дорогими в производстве, чтобы при подрыве на мине такую машину можно было быстро заменить. Цена на представленные разработчиками проекты – от $5,5 тыс. до $19,5 тыс. за единицу.

"Проведение этого хакатона – это ответ на запрос украинских саперов, с которыми я общался во время поездки на Харьковщину. И тем, кто работает на востоке, и тем, кто работает на юге страны, нужны дистанционно управляемые, недорогие косилки, чтобы быстрее и безопаснее разминировать наши территории" — сказал заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Он отметил, что обученный и тренированный сапер должен работать с миноискателем и щупом, а не срезать вручную траву и кусты до мозолей на пальцах.

"То, что может делать безопасно машина – должна делать машина, а не человек", – подчеркнул замминистра.

Как проходило испытание

Во время испытаний на полигоне каждая команда имела определенное время на то, чтобы скосить отведенный участок.

Жюри оценивали мощность машин, автономность работы, качество навигации и удаленного управления, способность преодолевать препятствия, высоту скашивания растительности.

Кто может получить эти косилки

Получателями косилок могут быть Государственная специальная служба транспорта, Национальная полиция и Национальная гвардия Украины. Представители этих ведомств наблюдали за испытаниями на полигоне.

Как отметил начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский, на деоккупированных территориях много заброшенных полей, заросших густой травой и кустарниками. И машины для скашивания трав в паре с группами разминирования смогут быстро их обследовать.

"Я рад видеть украинских разработчиков, которые предлагают довольно интересные решения для скашивания травы и ждем их в нашем научно-исследовательском институте на сертификацию", – пояснил он.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).

Уже с начала 2024 года в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

С начала 2024 года саперы обследовали более 171,7 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования. Более 156,6 тысяч гектаров уже вернули аграриям для хозяйственного использования.

Самые высокие темпы разминирования в Херсонской области – 146 тысяч гектаров. Это около 60% от запланированного в этом регионе на текущий год. В Харьковской области за первое полугодие разминировали 11,3 тысяч гектар, а в Николаевской – 8,3 тысячи.