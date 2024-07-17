Украина получила от США технику для разминирования на $6 миллионов

Американская компания Tetra Tech передала Государственной специальной службе транспорта (ГОСТ) Украины значительное количество техники для гуманитарного разминирования. Передача состоялась в рамках проекта международной технической помощи, финансируемого правительствами США и Канады.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Среди передаваемого оборудования четыре машины для разминирования GCS-100 с комплектом навесного оборудования, тягачи для их перевозки, экскаваторы JCB и микроавтобусы для персонала. Общая стоимость техники составляет более $5,8 млн.

Кроме техники, Tetra Tech также передает ДССТ комплекты индивидуальной защиты для саперов. Специалисты ДССТ, которые будут работать с новыми машинами, прошли обучение в школе Tetra Tech в Украине.

Заместитель Министра обороны Юрий Джигир рассказал, что уже подготовлено шесть сотен специалистов, получивших международные сертификаты.

Следует отметить, что часть переданного оборудования изготовлена в Украине, что соответствует инициативе Министерства экономики "Сделано в Украине".

Посол США Бриджит Бринк отметила, что в целом США уже предоставили Украине помощь в сфере гуманитарного разминирования на сумму 180 миллионов долларов, что является наибольшей помощью, которую США оказывали другим странам в этой сфере.

"Мы сегодня передаем оборудование почти на 6 миллионов долларов, что поможет Государственной службе специального транспорта еще быстрее разминировать территорию. В целом США уже передали Украине помощи в сфере гуманитарного разминирования на 180 миллионов долларов и это самая большая помощь, которую США оказывали другим странам на противоминную деятельность", – заявила Бринк.

GCS-100 – дистанционно управляемая легкая машина для разминирования, которая может эффективно расчищать территорию от противопехотных мин даже в труднодоступных местах. Имеет три типа насадок: культиватор, позволяющий осуществлять подготовку грунта на глубину до 20 см, рабочий орган молоткового типа для разминирования и стрела-манипулятор, благодаря которой можно извлекать не разорванные кассетные снаряды, ракеты и т.д. В день способна очищать до 5000 м2 территории.

Разминирование в Украине

Следует отметить, что страны-участницы Ukraine Recovery Conference увеличили свои обязательства в части поддержки гуманитарного разминирования в Украине более чем на 35 миллионов долларов. Благодаря этому общая сумма обязательств стран-партнеров Украины достигла более 850 миллионов долларов в эквиваленте

Ввиду имеющихся ресурсов и обещанной помощи Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч. Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.