Україна отримала від США техніку для розмінування на $6 мільйонів

Американська компанія Tetra Tech передала Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) України значну кількість техніки для гуманітарного розмінування. Передача відбулася в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, що фінансується урядами США та Канади.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Серед переданого обладнання - чотири машини для розмінування GCS-100 з комплектом навісного обладнання, тягачі для їх перевезення, екскаватори JCB та мікроавтобуси для персоналу. Загальна вартість техніки становить понад $5,8 млн.

Окрім техніки, Tetra Tech також передає ДССТ комплекти індивідуального захисту для саперів. Фахівці ДССТ, які працюватимуть з новими машинами, пройшли навчання в школі Tetra Tech в Україні.

Заступник Міністра оборони Юрій Джигир розповів, що вже підготовлено шість сотень спеціалістів, які отримали міжнародні сертифікати.

Варто відзначити, що частина переданого обладнання виготовлена в Україні, що відповідає ініціативі Міністерства економіки "Зроблено в Україні".

Посол США Бріджит Брінк зазначила, що загалом США вже надали Україні допомогу в сфері гуманітарного розмінування на суму 180 мільйонів доларів, що є найбільшою допомогою, яку США надавали іншим країнам у цій сфері.

"Ми сьогодні передаємо обладнання на майже 6 мільйонів доларів, що допоможе Державній службі спеціального транспорту ще швидше розміновувати територію. Загалом США вже передали Україні допомоги в сфері гуманітарного розмінування на 180 мільйонів доларів і це найбільша допомога, яку США надавали іншим країнам на протимінну діяльність", – заявила Брінк.

Додамо, GCS-100 – дистанційно керована легка машина для розмінування, яка може ефективно розчищати територію від протипіхотних мін навіть у важкодоступних місцях. Має три типи насадок: культиватор, який дозволяє здійснювати підготовку ґрунту на глибину до 20 см, робочий орган молоткового типу для розмінування та стріла-маніпулятор, завдяки якій можна вилучати не розірвані касетні снаряди, ракети тощо. В день здатна очищати до 5000 м2 території.

Розмінування в Україні

Слід зазначити, що країни-учасниці Ukraine Recovery Conference збільшили свої зобовʼязання в частині підтримки гуманітарного розмінування в Україні на понад 35 мільйонів доларів. Завдяки цьому загальна сума зобовʼязань країн-партнерів України сягнула понад 850 мільйонів доларів в еквіваленті

Зважаючи на наявні ресурси та обіцяну допомогу, Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч. Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.