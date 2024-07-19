На полігоні пройшли випробування косарок для замінованих полів

Чотири команди українських розробників представили проєкти, які мають допомогти саперам ефективніше працювати на полях з густою травою та чагарниками.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Зазначається, що випробування відбулися в рамках хакатону "Безпечне поле", що реалізується за ініціативи Міністерства економіки України спільно із Київською школою економіки. Команди випробували на полігоні свої розробки для скошування густої рослинності.

Вони представили різні проєкти: від роботизованих тракторів до мультиплатформ, які мають допомогти саперам ефективніше працювати на полях з густою травою та чагарниками.

Завданням було створити роботизовані косарки, здатні ефективно скошувати траву та бути не дорогими у виробництві, щоб у разі підриву на міні таку машину можна було швидко замінити. Ціна на представлені розробниками проєкти – від $5,5 тис. до $19,5 тис. за одиницю.

"Проведення цього хакатону – це відповідь на запит українських саперів, з якими я спілкувався під час поїздки на Харківщину. І тим, хто працює на сході, і тим, хто працює на півдні країни потрібні дистанційно керовані, недорогі косарки, щоб швидше і безпечніше розміновувати наші території" - сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Він зауважив, що навчений і тренований сапер має працювати із міношукачем і щупом, а не зрізати вручну траву та кущі до мозолів на пальцях.

"Те, що може робити безпечно машина – має робити машина, а не людина", - підкреслив заступник міністра.

Як проходило випробування

Під час випробувань на полігоні кожна команда мала чітко визначений час на те, щоб скосити відведену ділянку.

Журі оцінювали потужність машин, автономність роботи, якість навігації та віддаленого керування, здатність долати перешкоди, висоту скошування рослинності тощо.

Хто може отримати ці косарки

Отримувачами косарок можуть бути Державна спецільна служба транспорту, Національна поліція та Національна гвардія України. Представники цих відомств спостерігали за випробуваннями на полігоні.

Як зауважив начальник управління протимінної діяльності заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський, на деокупованих територіях багато закинутих полів, які заросли густою травою та чагарниками. І машини для скошування трави в парі із групами розмінування зможуть швидко їх обстежити.

"Я радий бачити українських розробників, які пропонують доволі цікаві рішення для скошування трави і чекаємо їх в нашому науково-дослідницькому інституті на сертифікацію", – пояснив він.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

З початку 2024 року сапери обстежили понад 171,7 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, запланованих для першочергового обстеження та розмінування. Більш ніж 156,6 тисячі гектарів вже повернули аграріям для господарського використання.

Найвищі темпи розмінування у Херсонській області – 146 тисяч гектарів. Це майже 60% від запланованого у цьому регіоні на поточний рік. В Харківській області за перше півріччя розмінували 11,3 тисячі гектар, а в Миколаївській – 8,3 тисячі.