Фермери отримали можливість подавати заявки на компенсацію за розмінування сільськогосподарських земель через ДАР

В Державному аграрному реєстрі (ДАР) запрацював інструмент для подачі фермерами заявки на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель. Програма поширюється як на землі, що безпосередньо належать фермеру, так і на ділянки, які він орендує.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що на програму компенсацій в державному бюджеті закладено 3 мільярди гривень.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, однією з цілей гуманітарного розмінування є очищення землі для безпечної роботи на територіях, де раніше велися бойові дії.

"Сьогодні ми запустили в Державному аграрному реєстрі інструмент, що максимально спростить подачу заявок фермерами, які прагнуть очистити свої ділянки та зробити це за підтримки держави. Держава бере на себе оплату 80% вартості очищення земель", – заявила вона.

Хто може взяти участь у програмі

Згідно з повідомленням Мінекономіки, участь у програмі можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами.

Самі фермерські господарства не повинні мати податкового боргу, не бути банкрутами, не належати громадянам держави-агресора та не перебувати у санкційному списку.

Як працюватиме програма

Як пояснив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, Мінекономіки підготувало прозорі процедури і єдині правила для всіх учасників програми. І фермери, і оператори протимінної діяльності зможуть побачити, як формується ціна, хто взяв участь у торгах і якою є фінальна вартість розмінування тієї чи іншої ділянки.

"Сподіваюся, вже незабаром зацікавлені фермери скористаються цією можливістю і скоро ми побачимо перші аукціони з проведення розмінування сільгосп ділянок", - додав він.

Верифікацію поданих фермерами заявок здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він же оголошує в системі Прозорро аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування, перераховує 80% суми на спеціальний рахунок. Ще 20% на рахунок вносить фермер.

"Ми максимально спростили для фермерів технічну процедуру формування заявки в Державному аграрному реєстрі. Більша частина даних підтягується ще на етапі реєстрації фермера в ДАР. Далі для заповнення заявки і накладення цифрового підпису потрібно лише декілька кліків мишкою. Ми прагнули зробити подачу заявки зручною та зрозумілою, щоб це міг зробити навіть фермер, який вперше зареєструвався в системі", – прокоментував запуск нового інструментарію директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Як і де отримати компенсацію

Як повідомляють у Мінекономіки, на сьогодні участь в програмі беруть два державних банки – Приватбанк і Ощадбанк. З часом до програми долучаться інші банки, частка держави в яких складає понад 50%. Відповідно, фермеру потрібно відкрити в одному із таких банків рахунок, на який перераховуватимуть кошти.

Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.

Подати заявку можна за посиланням: https://www.dar.gov.ua/

Фермер також може отримати компенсації за вже розміновані землі сільськогосподарського призначення в період з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року. Для цього він має заповнити та подати Заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування [email protected].

До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:

копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;

копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;

копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.

Нагадаємо, з початку 2024 року сапери обстежили понад 171,7 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, запланованих для першочергового обстеження та розмінування. Більш ніж 156,6 тисячі гектарів вже повернули аграріям для господарського використання.

Найвищі темпи розмінування у Херсонській області – 146 тисяч гектарів. Це майже 60% від запланованого у цьому регіоні на поточний рік. В Харківській області за перше півріччя розмінували 11,3 тисячі гектар, а в Миколаївській – 8,3 тисячі.

Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Фото: ua.depositphotos.com