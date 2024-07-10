Фермеры получили возможность подавать заявки на компенсацию за разминирование сельскохозяйственных земель через ГАР

В Государственном аграрном реестре (ГАР) заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель. Программа распространяется как на земли, непосредственно принадлежащие фермеру, так и на арендуемые участки.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

На программу компенсаций в государственном бюджете заложено 3 миллиарда гривен.

По словам министерства экономики Юлии Свириденко, одной из целей гуманитарного разминирования является очищение земли для безопасной работы на территориях, где раньше велись боевые действия.

"Сегодня мы запустили в Государственном аграрном реестре инструмент, который максимально упростит подачу заявок фермерами, стремящимися очистить свои участки и сделать это при поддержке государства. Государство берет на себя оплату 80% стоимости очистки земель", – заявила она.

Кто может принять участие в программе

Согласно сообщению Минэкономики, участие в программе могут принимать фермеры, земли которых находятся на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования подтверждена загрязненность или возможная загрязненность взрывоопасными предметами.

Сами фермерские хозяйства не должны иметь налоговый долг, не быть банкротами, не принадлежать гражданам государства-агрессора и не находиться в санкционном списке.

Как будет работать программа

Как пояснил замминистра экономики Украины Игорь Безкаравайный, Минэкономики подготовило прозрачные процедуры и единые правила для всех участников программы. И фермеры, и операторы противоминной деятельности смогут увидеть, как формируется цена, кто принял участие в торгах и какова финальная стоимость разминирования того или иного участка.

"Надеюсь, уже в скором времени заинтересованные фермеры воспользуются этой возможностью и скоро мы увидим первые аукционы по проведению разминирования сельхозучастков", - добавил он.

Верификацию поданных фермерами заявок осуществляет Центр гуманитарного разминирования. Он же объявляет в системе Прозорро аукционы по предоставлению услуг разминирования, а после определения оператора-победителя и финальной стоимости разминирования перечисляет 80% суммы на специальный счет. Еще 20% на счет вносит фермер.

"Мы максимально упростили для фермеров техническую процедуру формирования заявки в Государственном аграрном реестре. Большая часть данных подтягивается еще на этапе регистрации фермера в ГАР. Далее для заполнения заявки и наложения цифровой подписи нужно лишь несколько кликов мышкой. чтобы это мог сделать даже фермер, впервые зарегистрировавшийся в системе", – прокомментировал запуск нового инструментария директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда.

Как и где получить компенсацию

Как сообщают в Минэкономики, на сегодняшний день участие в программе принимают два государственных банка – Приватбанк и Ощадбанк. Со временем к программе присоединятся другие банки, доля государства в которых составляет более 50%. Соответственно фермеру нужно открыть в одном из таких банков счет, на который будут перечислять средства.

Оператор противоминной деятельности получит всю зарезервированную сумму после завершения разминирования и подтверждения выполненных работ Центра.

Подать заявку можно по ссылке: https://www.dar.gov.ua/

Фермер также может получить компенсации за уже разминированные земли сельскохозяйственного назначения в период с 24 февраля 2022 по 15 апреля 2024 года. Для этого он должен заполнить и подать заявку на получение компенсации в адрес Центра гуманитарного разминирования [email protected].

К заявке, скрепленной ЭЦП, следует добавить:

копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;

копии актов предоставленных услуг, подтверждающих проведение разминирования;

копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.

Напомним, с начала 2024 года саперы обследовали более 171,7 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования. Более 156,6 тысяч гектаров уже вернули аграриям для хозяйственного использования.

Самые высокие темпы разминирования в Херсонской области – 146 тысяч гектаров. Это около 60% от запланированного в этом регионе на текущий год. В Харьковской области за первое полугодие разминировали 11,3 тысяч гектар, а в Николаевской – 8,3 тысячи.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Фото: ua.depositphotos.com